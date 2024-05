Η απλή και αποστομωτική απάντηση του Στίβεν Χόκινγκ όταν τον ρώτησαν αν πιστεύει στον Θεό

Ο Στίβεν Χόκινγκ μοιράστηκε τις απόψεις του για την ύπαρξη του Θεού στο τελευταίο του βιβλίο

Η επιστήμη και η θρησκεία συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια έχουμε την θεϊκή δημιουργία εναντίον της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης και από την άλλη, τα θαύματα εναντίον της επιστημονικής εξήγησης. Έτσι, σε αυτό το σημείο ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε αν ο θρυλικός επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ πίστευε στον Θεό.

Ο Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε το 2018 σε ηλικία 76 ετών, ήταν ένας παγκοσμίου φήμης θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος και συγγραφέας.

Ο γνωστός επιστήμονας διαγνώστηκε με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) - ένα είδος ασθένειας των κινητικών νευρώνων - το 1963, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Τότε, οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι είχε μόλις δύο χρόνια ζωής, και παρόλο που κατάφερε να αψηφήσει πλήρως την αρχική πρόγνωση, η ικανότητα του Χόκινγκ να κινείται και να επικοινωνεί επιδεινώθηκε με την πάροδο του χρόνου και αργότερα επικοινωνούσε χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύστημα υπολογιστή. Όταν πέθανε σε ηλικία 76 ετών, ήταν ο μακροβιότερος επιζών από ALS στην ιστορία.

Ο Χόκινγκ γνωστός για το βιβλίο του «Η θεωρία των πάντων: Η προέλευση και η μοίρα του σύμπαντος» του 2002, καθώς και για το έργο του στους τομείς της γενικής σχετικότητας και της κβαντικής βαρύτητας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναπηρία του στο τελευταίο του βιβλίο, Brief Answers to the Big Questions, γράφοντας: «Για αιώνες, πίστευαν ότι οι ανάπηροι άνθρωποι όπως εγώ ζούσαν κάτω από μια κατάρα που τους είχε επιβληθεί από τον Θεό. Λοιπόν, υποθέτω ότι είναι πιθανό να έχω αναστατώσει κάποιον εκεί πάνω, αλλά προτιμώ να πιστεύω ότι όλα μπορούν να εξηγηθούν με άλλον τρόπο, με τους νόμους της φύσης. Αν πιστεύετε στην επιστήμη, όπως εγώ, πιστεύετε ότι υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που τηρούνται πάντα. Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε ότι οι νόμοι είναι έργο του Θεού, αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με έναν ορισμό του Θεού παρά μια απόδειξη της ύπαρξής του».

Στη συνέχεια μοιράστηκε τις απόψεις του σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης Θεού ή ζωής μετά θάνατον.

«Ο καθένας μας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει και η άποψή μου είναι ότι η απλούστερη εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει Θεός», εξήγησε.

«Κανείς δεν δημιούργησε το σύμπαν και κανείς δεν κατευθύνει τη μοίρα μας. Αυτό με οδηγεί σε μια βαθιά διαπίστωση, ότι μάλλον δεν υπάρχει ούτε Παράδεισος ούτε μεταθανάτια ζωή».