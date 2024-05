Οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι συρρικνώνονται και κανείς δεν ξέρει το λόγο

Οι συνέπειες της συρρίκνωσης των εγκεφάλων για την ανθρώπινη νοημοσύνη συζητούνται. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι μικρότεροι εγκέφαλοι μπορεί να μας κάνουν πιο έξυπνους, πιο χαζούς ή να μην έχουν καμία επίδραση στη νοημοσύνη.

Οι εγκέφαλοι των σύγχρονων ανθρώπων είναι περίπου 13% μικρότεροι από εκείνους των Homo sapiens που ζούσαν πριν από 100.000 χρόνια. Οι λόγοι αυτής της μείωσης του μεγέθους του εγκεφάλου παραμένουν ένα μυστήριο, με υποθέσεις που κυμαίνονται από τις κλιματικές αλλαγές μέχρι την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τεχνολογιών.

Ο «μεγάλος εγκέφαλός» μας θεωρείται εδώ και καιρό ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του είδους μας, που επέτρεψε αξιοσημείωτα επιτεύγματα όπως η δημιουργία της τέχνης, η εφεύρεση του τροχού, ακόμη και τα διαστημικά ταξίδια. Πράγματι, σε σύγκριση με άλλα ζώα παρόμοιου μεγέθους, ο εγκέφαλός μας είναι εξαιρετικά μεγάλος. Τα τελευταία έξι εκατομμύρια χρόνια, από τότε που η γενεαλογία μας διαχωρίστηκε από εκείνη των χιμπατζήδων, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί σε μέγεθος. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η τάση αυτή έχει αντιστραφεί στον Homo sapiens, με το μέσο μέγεθος του εγκεφάλου να μειώνεται τα τελευταία 100.000 χρόνια.

Μια πρόσφατη μελέτη του 2023 από τον Ian Tattersall, ομότιμο επιμελητή του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, παρακολούθησε τον όγκο του εγκεφάλου των αρχαίων ανθρωποειδών. Η έρευνά του αποκάλυψε ότι η ταχεία επέκταση του εγκεφάλου συνέβη ανεξάρτητα σε διάφορα είδη ανθρωποειδών σε διαφορετικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε σε είδη όπως ο Australopithecus afarensis, ο Homo erectus, ο Homo heidelbergensis και ο Homo neanderthalensis.

Human heads have been shrinking for a while. According to my theory, it's because population is getting bigger - we need each person to carry less information. Or put another way, there is no longer a strong evolutionary advantage to having bigger heads.https://t.co/I1b0tQ7cOM