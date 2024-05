Ο Χαγκάρι έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών ομήρων: Πρόκειται για την Σάνι Λουκ, την Αμίτ Μπουσκίλα και τον Ιτζάκ Γκελερέντερ.

Ισραηλινές δυνάμεις ανέσυραν από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς τριών ομήρων που δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών ομήρων: Πρόκειται για την Σάνι Λουκ, την Αμίτ Μπουσκίλα και τον Ιτζάκ Γκελερέντερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, οι τρεις τους δολοφονήθηκαν από την Χαμάς στην επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από τη Γάζα.

We are devastated to share that the @IDF recovered the bodies of three Israeli hostages who were kidnapped from the Nova Festival and held by Hamas in Gaza. Amit Bouskila (28) Shani Louk (23) Itzhak Gelerenter (53) There are no words. May their memory be a blessing. pic.twitter.com/N8xEvUPBC2

Ήταν 7 Οκτωβρίου όταν η Εβραιογερμανίδα Σάνι Λουκ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ. Όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν βιάζοντας και σκοτώνοντας, η Σάνι φέρεται να κρύφτηκε σε κάποιους θάμνους και τηλεφώνησε στη μητέρα της, λέγοντάς της ότι θα προσπαθήσει να ξεφύγει.

Από εκεί, τα ίχνη της χάνονται, και επανεμφανίζονται μετά από μερικές ώρες, σε βίντεο όπου εμφανίζεται αναίσθητη να περιφέρεται από τη Χαμάς στη Γάζα. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ανακοινώνεται ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Seven months after she was murdered, her body was paraded, and the citizens of Gaza spat on it - The IDF returned Shani Louk's body to Israel. We will not forget or forgive what was done to her. pic.twitter.com/pcBNmaHoNl