Ο κόσμος συγκρίνει τον πυροβολισμό του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο με τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου

Μια απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο προκάλεσε σοκ, με τους χρήστες του Twitter να θυμούνται τη δολοφονία του Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου

Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο είναι σήμερα σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή», δήλωσε αξιωματούχος νοσοκομείου, μετά τον χθεσινό του τραυματισμό του με σφαίρες σε μια απόπειρα δολοφονίας που αποκάλυψε τον βαθύ πολιτικό διχασμό στη χώρα.

Το περιστατικό συνέβη στη σλοβακική πόλη Χάντλοβα. Ήταν η πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη εδώ και πάνω από 20 χρόνια και καταδικάστηκε διεθνώς, με πολιτικούς αναλυτές και βουλευτές να δηλώνουν ότι καταδεικνύει το ολοένα και πιο πολωμένο πολιτικό κλίμα σε όλη την ήπειρο.

Η απόπειρα δολοφονίας δημιούργησε ερωτήματα για την οργάνωση της προσωπικής ασφάλειας του Φίτσο, καθώς ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές σχεδόν εξ επαφής παρόλο που ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από αρκετούς σωματοφύλακες.

Λόγω της μεγάλης απόστασης και τυχόν συνεπειών αυτής στην υγεία του, ο 59χρονος Ρόμπερτ Φίτσο μεταφέρθηκε χθες αρχικά στο νοσοκομείο της Χάντλοβα και από εκεί - με αεροδιακομιδή - στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου μπήκε άμεσα στο χειρουργείο. Είχε δεχτεί έναν πυροβολισμό στην κοιλιά, που τη διαπέρασε και έφτασε στο ισχίο, ενώ άλλη μια σφαίρα τον βρήκε στον ώμο. Ίδιες πηγές έκαναν λόγο για αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, την οποία οι γιατροί δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Από εχθές στα social media έχει γίνει χαμός, ενώ το Χ είναι ήδη γεμάτο από ανθρώπους που συγκρίνουν τον πυροβολισμό του φιλοπουτινικού πολιτικού με τη δολοφονία του Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου, η οποία προκάλεσε το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ακριβώς ένα μήνα αργότερα.

The shooting of Robert Fico could have been the Archduke Franz Ferdinand of 2024. pic.twitter.com/nOUdhRh2D3

Do you see a copycat between the shooting of the Slovak PM, Fico, and the assassination of Archduke Franz Ferdinand? In 1914, the Archduke and his wife were assassinated in Sarajevo by Bosnian Serb student Gavrilo Princip, an event considered pivotal in triggering WW1. pic.twitter.com/60Tg5L279x