Με μία κάμερα λιγότερη θα κυκλοφορήσει το Samsung Galaxy S25 Ultra

Αλλαγές στα της κάμερας του Samsung Galaxy S25 Ultra.

Με μια κάμερα λιγότερη θα κυκλοφορήσει, όπως φαίνεται, το Samsung Galaxy S25 Ultra.

Σύμφωνα με έναν leaker στο X/Twitter, η νέα έκδοση του απόλυτου τηλεφώνου της Samsung θα έχει τρεις κάμερες στο πίσω μέρος αντί για τέσσερις που βλέπουμε μέχρι και στο τωρινό μοντέλο.

Αυτή που θα φύγει, είναι πιθανότατα αυτή των 10MP με το 3x optical zoom telephoto, καθώς η κορεατική εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να την αντικαταστήσει με παρόμοιες δυνατότητες που θα υποστηρίζονται από τον κεντρικό φακό.

Για το νέο μοντέλο, η κεντρική κάμερα θα προσφέρει και καλύτερη επεξεργασία εικόνας και φαίνεται πως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα έχει ίδια ανάλυση και αισθητήρα με αυτήν του Galaxy S24 Ultra, απλά με πολύ περισσότερες δυνατότητες στην καταγραφή του φωτός.

Η Samsung φαίνεται να τεστάρει και την περισκοπική κάμερα του S25 Ultra με δύο διαφορετικά μήκη, το πρώτο μεταξύ 4x και 5x και το δεύτερο μεταξύ 6x και 7x.

Προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί με ποια από τις δύο επιλογές θα προχωρήσει ή αν θα κάνει κάτι ενδιάμεσο.

Περισσότερα για το Samsung Galaxy S25 Ultra και την υπόλοιπη νέα σειρά θα έχουμε τους επόμενους μήνες.

Galaxy S25 Ultra - Camera News



A prototype of the S25 Ultra is already having its cameras tested by Samsung... and there are 3 new aspects that I'd like to share with you first-hand about the new model's cameras.



It seems that Samsung is trying to be bold, which I think is… pic.twitter.com/J5GUfID29k