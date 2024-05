Ζήτησαν από την τεχνητή νοημοσύνη να τους δείξει πώς μοιάζουν τα όνειρα και τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά (vid)

Ένας Youtuber ρώτησε την AI πως μοιάζουν τα όνειρα μας και η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης σόκαρε τους χρήστες του διαδικτύου

Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε ένα πραγματικά ζωντανό όνειρο και το επόμενο πρωί να μη θυμάστε τίποτα; Λοιπόν, ευτυχώς τώρα υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και μπορεί να μας λύσει κάποιες απορρίες

Συγκεκριμένα, ο YouTuber Brain Boost ρώτησε την ΑΙ «πώς μοιάζουν τα όνειρα» και αποκάλυψε τα αποτέλεσμα στους ακολούθους του.

Φανταστείτε κάτι σαν μια διασταύρωση ανάμεσα σε μερικές από τις πιο τεταμένες σκηνές του Finding Nemo και στη συνέχεια της Fantasia, συν μερικά αντικείμενα από το Toy Story, όλα αυτά να περιπλέκονται και να πετάγονται πάνω-κάτω σε μια οθόνη ταυτόχρονα.

Τα αντικείμενα εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα σε δευτερόλεπτα και κατακλύζονται από φωτεινά χρωματιστά κύματα.

Φανταστείτε τώρα μόνο ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν ο YouTuber είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη πώς μοιάζουν οι εφιάλτες; Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε ξανά viral αφού κάποιος χρήστης το ανέβασε στο Twitter, με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή».

I asked AI what dreams look like 🤯

#shorts #ai #dream #wild pic.twitter.com/W0bUnYjFeQ