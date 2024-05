Μεγαλιώδεις διαδηλώσεις έξω από το στάδιο της Eurovision: Συλλήψεις και αναστάτωση λίγο πριν τον τελικό (vid)

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση για την EBU στον αποψινό τελικό της Eurovision στο Μάλμε.

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision 2024. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του σόου, υπάρχουν χιλιάδες διαδηλωτές που φωνάζουν συνθήματα κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο κόσμος με σημαίες της Παλαιστίνης έχει φτάσει έξω από την Αρένα όπου υπάρχουν εκατοντάδες αστυνομικοί υπό τον φόβο να υπάρξουν επεισόδια και να χαλάσει το σόου της EBU.

#Sweden Approximately 15,000 pro-Palestine protesters are marching in Malmö, Sweden. #Malmö



They are opposing Israel's inclusion in the Eurovision Song Contest.



The demonstration is peaceful. What is conveyed on other pages is not correct.



There have been no violent… pic.twitter.com/lvb1NzPXEU