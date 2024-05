«Είναι πραγματικό γελοίο»: Έντονες αντιδράσεις για τα εισιτήρια του αγώνα ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ

Η συζήτηση σχετικά με το πακέτο εισιτηρίων αντανακλά ευρύτερα ερωτήματα γύρω από την εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού αθλητισμού και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των κορυφαίων αθλητών και των οπαδών τους.

Η ανακοίνωση της επιστροφής του Μάικ Τάισον στο ρινγκ της πυγμαχίας για να αντιμετωπίσει τον Τζέικ Πολ έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του αθλητισμού, αλλά ίσως όχι περισσότερο από την αποκάλυψη ενός πακέτου εισιτηρίων ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το γεγονός.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τάισον και τον Πολ, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου στο AT&T Stadium και να μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix, έχει εξάψει τη φαντασία του κοινού σε όλο τον κόσμο. Με ένα επίσημο τρέιλερ που διαφημίζει το γεγονός, η προσμονή έχει φτάσει σε πυρετό καθώς πλησιάζει η βραδιά του αγώνα.

Ωστόσο, είναι το πρωτοφανές πακέτο εισιτηρίων ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει κατακτήσει τα πρωτοσέλιδα και έχει διχάσει τις απόψεις. Προωθούμενο ως μια μοναδική ευκαιρία ζωής, το πακέτο προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων θέσεων στην πρώτη σειρά, τεσσάρων θέσεων στη δεύτερη σειρά και μια φωτογραφία πριν από τον αγώνα με τον Πολ και τον Τάισον . Επιπλέον, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα λάβουν υπογεγραμμένα γάντια από τους πυγμάχους.

