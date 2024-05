«Η μεγαλύτερη διαδικτυακή απάτη» στον κόσμο: Κινεζικό δίκτυο ξεγέλασε 800.000 καταναλωτές

Η έρευνα αποκαλύπτει τη δημιουργία 76.000 ψεύτικων ιστοσελίδων, παρουσιάζοντας μια εξαιρετικά οργανωμένη και τεχνικά επιδέξια επιχείρηση που συνεχίζει να ευδοκιμεί.

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, αποκαλύφθηκε ότι περισσότερα από 800.000 άτομα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν πέσει θύματα μιας από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες στον κόσμο που ενορχηστρώθηκε από ένα κινεζικό δίκτυο. Η απάτη περιλαμβάνει την εξαπάτηση ανυποψίαστων ατόμων που αναγκάζονται να μοιραστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων καρτών, με ένα τεράστιο δίκτυο ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστημάτων σχεδιαστών που υποτίθεται ότι λειτουργούν από την Κίνα.

Μια εκτεταμένη διεθνής έρευνα που διεξήχθη από τις εφημερίδες The Guardian, Die Zeit και Le Monde έριξε φως στις περίπλοκες λειτουργίες αυτού του περίπλοκου σχεδίου, το οποίο περιγράφεται από το βρετανικό Chartered Trading Standards Institute ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες του είδους της. Η έρευνα αποκαλύπτει τη δημιουργία 76.000 ψεύτικων ιστοσελίδων, παρουσιάζοντας μια εξαιρετικά οργανωμένη και τεχνικά επιδέξια επιχείρηση που συνεχίζει να ευδοκιμεί.

