Σπάνιες φωτογραφίες αποκαλύπτουν τα εφηβικά χρόνια του Banksy: Η αινιγματική φιγούρα και η υποκριτική (vid)

Αυτές οι συναρπαστικές εικόνες αποτυπώνουν τον Banksy στα χρόνια της διαμόρφωσής του, όπου τον βλέπουμε να κάνει ανοησίες με συμμαθητές του κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για σκι και να επισκέπτεται το Τείχος του Βερολίνου.

Σε μια σπάνια ματιά στο παρελθόν, εμφανίστηκαν φωτογραφίες που δεν έχουν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητα, προσφέροντας μια συναρπαστική εικόνα των εφηβικών χρόνων του ασύλληπτου καλλιτέχνη Banksy, πολύ πριν αυτός ανέβει στην παγκόσμια φήμη ως η αινιγματική φιγούρα πίσω από την εμβληματική τέχνη του δρόμου.

Πριν γίνει η ασύλληπτη φιγούρα που είναι γνωστή ως Banksy, ο έφηβος καλλιτέχνης, του οποίου η πραγματική ταυτότητα πιστεύεται πλέον ευρέως ότι είναι ο πρώην μαθητής του δημόσιου σχολείου Robin Gunningham, ήταν ακριβώς όπως κάθε άλλος μαθητής - γεμάτος δημιουργικές δυνατότητες και απεριόριστη φαντασία.

