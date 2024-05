Πεθάνε ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ο τραγουδιστής των θρυλικών Socrates

Έμεινε γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής ενός εκ των σπουδαιότερων ελληνικών συγκροτημάτων, Socrates Drank the Conium.

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ο τραγουδιστής των θρυλικών Socrates, σε ηλικία 73 ετών.

Σύμφωνα με το apotis4stis5.com, έδινε μάχη με διάφορα προβλήματα υγείας και τελικά κατέληξε.

Εκτός από την προσωπική καριέρα, έμεινε γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής ενός εκ των σπουδαιότερων ελληνικών συγκροτημάτων, Socrates Drank the Conium.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Τουρκογιώργης

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης ήταν Έλληνας ροκ μουσικός. Έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των Socrates Drank the Conium.

Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα».

Αδερφός του είναι ο κιθαρίστας Άκης Τουρκογιώργης.

Δισκογραφία

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)