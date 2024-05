Αλλάζει για πάντα το μπλοκάρισμα στο Χ (Twitter)

Ο Elon Musk αλλάζει τα πάντα στο X/Twitter.

O Elon Musk έχει δηλώσει πολλές φορές πως δεν είναι υπέρμαχος της διαδικασίας μπλοκαρίσματος στα social media και ξεκινάει να αλλάζει το πως θα δουλεύει αυτός ο μηχανισμός στο X/Twitter.

Μέχρι προσφάτως, ένας χρήστης μπορούσε να μπλοκάρει κάποιον στο Χ και να συνεχίζει να απαντάει σε ένα post, αποτρέποντας μόνο τον συγκεκριμένο χρήστη από το να βλέπει τι γράφει.

Πλέον, οι χρήστες θα μπορούν να δουν τις απαντήσεις στις αναρτήσεις τους, ακόμη και αν ένας χρήστης που έχει συμμετάσχει σε μία συζήτηση σε αυτές τους έχει μπλοκάρει.

Όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση που έγινε από την ίδια την πλατφόρμα, έρχονται ακόμη περισσότερες αλλαγές το επόμενο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Musk έχει αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα κάποια στιγμή είχε σημειώσει ότι ο μηχανισμός του block θα αφαιρεθεί από παντού εκτός από τα DMs.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…