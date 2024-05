Δωρεάν το EA Sports FC 24 σε PS4 και PS5 τον Μάιο με το PS Plus! (vid)

Παίξτε δωρεάν το ΕΑ Sports FC 24 σε PS4 και PS5

H Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν τον Μάιο για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Η ιαπωνική εταιρεία θα προσφέρει χωρίς έξτρα χρέωση τα ΕΑ Sports FC 24 (PS4, PS5), Ghostrunner 2 (PS5), Tunic (PS4, PS5) και Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5) από τις 7 Μαΐου έως και τις 17 Ιουνίου.

Μέχρι τότε, οι συνδρομητές θα πρέπει να προσθέσουν τους τίτλους αυτούς στη βιβλιοθήκη τους για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά για όσο διατηρούν ενεργή τη συνδρομή τους.

Οι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν ακόμη το PS Plus Football Ultimate Team Starter Pack για το EA Sports FC 24, στο οποίο περιλαμβάνονται 11 παίκτες που δεν ανταλλάσσονται και έχουν βαθμολογία 82 και πάνω, καθώς και έναν από τους κορυφαίους Icon Loan Players για 7 αγώνες.

Τα δωρεάν παιχνίδια του Απριλίου είναι για το PS Plus τα Immortals of Aveum (PS5), Minecraft Legends (PS4, PS5) και Skul: The Hero Slayer (PS4) και μπορείτε να τα κάνετε δικά σας με την παραπάνω διαδικασία, έως και τις 6 του μήνα.