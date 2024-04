Το Netflix ετοιμάζει τη live-action σειρά του Scooby-Doo: Το deal που αιφνιδίασε τους πάντες

Σε παραγωγή της Berlanti Productions του Greg Berlanti σε συνεργασία με την Warner Bros. Television, το «Scooby-Doo! The Live-Action Series» έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή στο ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.

Οι φίλοι της αγαπημένης σειράς Scooby-Doo έχουν λόγο να χαίρονται, καθώς η εμβληματική σειρά της Warner Bros. πρόκειται να αποκτήσει μια σύγχρονη εκδοχή στο Netflix. Ο γίγαντας του streaming απέκτησε με επιτυχία τα δικαιώματα της σειράς «Scooby-Doo! The Live-Action Series» σε έναν ανταγωνιστικό πόλεμο προσφορών, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το κλασικό καρτούν.

Η επερχόμενη σειρά, βασισμένη στους χαρακτήρες που δημιούργησε η Hanna-Barbera και γραμμένη από τους Josh Appelbaum & Scott Rosenberg υπόσχεται να δώσει μια νέα οπτική στις περιπέτειες της αγαπημένης συμμορίας. Σε μορφή live-action, η σειρά θα επαναπροσδιορίσει τις διαχρονικές ιστορίες των εφήβων Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, Shaggy Rogers και του αξιαγάπητου σκυλάκου τους, Scooby-Doo, που λύνουν μυστήρια.

Deadline: ‘Scooby-Doo’ Live-Action Series From Berlanti Productions Lands At Netflix With Major Commitment https://t.co/Ld0LnNSbID — RegularCapital ➡️ Get Animated '24 (@RegularTweetsUK) April 29, 2024

Jeepers! A live-action Scooby-Doo series could soon be coming to Netflix, Variety has learned.⁠

The one-hour drama project is said to be nearing a script-to-series deal at the streamer from studio Warner Bros. Television.⁠ https://t.co/H5vPFkONxZ pic.twitter.com/rLvJJIuKFk April 29, 2024

Σε παραγωγή των ισχυρών του κλάδου, όπως οι Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Josh Appelbaum, Scott Rosenberg, André Nemec και Jeff Pinkner, η σειρά διαθέτει μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα αφιερωμένη στο να ζωντανέψει τους αγαπημένους χαρακτήρες σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Το τελευταίο αυτό εγχείρημα ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχία του Netflix με το «Dead Boy Detectives» της Berlanti Productions/WBTV, το οποίο ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή και έγινε μια από τις κορυφαίες σειρές της πλατφόρμας streaming. Με αποδεδειγμένο ιστορικό στην παροχή συναρπαστικού περιεχομένου, η Berlanti Productions και η WBTV είναι έτοιμες να προκαλέσουν σημαντικό αντίκτυπο με το «Scooby-Doo! The Live-Action Series».

A live-action Scooby-Doo TV show is reportedly in development for Netflix, leading many fans to demand that Matthew Lillard reprise his iconic role as shaggy for the new project. https://t.co/zjF8NFZpva pic.twitter.com/pdjNSjvMar April 30, 2024

Το franchise του Scooby-Doo, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 1969 με το «Scooby-Doo, Where Are You!» παρέμεινε ένα αγαπημένο πολιτιστικό φαινόμενο για γενιές και γενιές. Από το ταπεινό ξεκίνημά του ως σειρά κινουμένων σχεδίων μέχρι τις πολυάριθμες επανεκκινήσεις και spin-offs, το franchise συνέχισε να γοητεύει το κοινό με το μείγμα χιούμορ, μυστηρίου και διαχρονικών χαρακτήρων.