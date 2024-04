Joining forces for the horses: Μια Καλλιτεχνική Εκστρατεία για τη Διάσωση των αδέσποτων Αλόγων του Υμηττού

Η ελληνική εταιρεία COSMOS LAC ενώνει δυνάμεις με 40 καλλιτέχνες και διοργανώνει τη μεγαλύτερη συλλογική έκθεση της street art σκηνής στην Αθήνα, για τη διάσωση των αδέσποτων αλόγων του Υμηττού.

Το Σάββατο 20 Απριλίου οι καλλιτέχνες θα προσφέρουν τα έργα τους για ένα μόνο βράδυ και σε προσιτή τιμή στο κοινό, ενώ το σύνολο των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ενίσχυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Help Horses.

Τον περασμένο Αύγουστο 100 ελεύθερα, υποσιτισμένα και τραυματισμένα άλογα βρέθηκαν στον Υμηττό, σε πλήρως ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Την περίθαλψή τους ανέλαβε η ομάδα που δημιουργήθηκε από εθελόντριες με στόχο τη διάσωση και τη φροντίδα τους έως ότου βρεθούν ανάδοχες οικογένειες. Η δράση της Help Horses βασίζεται σε δωρεές και σε εθελοντική εργασία.

Την πρωτοβουλία διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκστρατείας ανέλαβε η COSMOS LAC, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην παραγωγή σπρέι από το 1982. Η COSMOS LAC έφερε κοντά ορισμένους από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, εικαστικούς, αλλά και το δίκτυο των συνεργατών της, για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

“Η καλλιτεχνική κοινότητα αγκάλιασε αμέσως την ιδέα μας με συγκινητικό τρόπο, δημιουργώντας πρωτότυπα έργα τα οποία θα προσφέρονται προς πώληση σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή”, εξηγεί η Μαρλίζα Αμανατίδου, Marketing Manager της COSMOS LAC. “Τα σπρέι μας αποτελούν εργαλείο των καλλιτεχνών, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δέσμευσή μας είναι ένα βιώσιμο μέλλον με την κυκλοφορία των πρώτων παγκοσμίως Carbon Neutral προϊόντων στην κατηγορία μας. Παράλληλα, προσπαθούμε να βρίσκουμε δημιουργικούς τρόπους να συνδράμουμε στην κοινωνία μας, γιατί η δημιουργικότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας”.

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα, να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες, να απολαύσουν την street & casual ατμόσφαιρα και να αγοράσουν το έργο της επιλογής τους, ενισχύοντας τον ξεχωριστό αυτό σκοπό. Όσοι δεν επιθυμούν να αγοράσουν κάποιο έργο, θα μπορούν να ενισχύσουν την εκστρατεία μέσω δωρεάς στο donation box που θα βρίσκεται στο χώρο ή μέσω τραπέζης. Τους επισκέπτες θα περιμένουν πολλές εκπλήξεις, happenings, καθώς και η ομάδα της Help Horses που θα ενημερώνει για τη δράση της.

JOINING FORCES FOR THE HORSES

Σάββατο 20 Απριλίου 2024, 18:00-23:00

I Am Art Athens - Νότη Μπότσαρη 10, Κουκάκι (εύκολη πρόσβαση από ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ)

Είσοδος Ελεύθερη – Δωρεές για το Help Horses

Με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών:

Yiakou, Simek [Christos Tzaferos], Karima, Soteur, cacao rocks, Vasilis ‘Bilos’ Manthopoulos, 3MK Studio, sotiris. Sub [Sotiris Kizilos], Bassment Rats, Onebran, al3X!, Animous Lynx [Chadoulis Pavlos], Dimitris Ntokos, NIQUE, Tind Extraordinaire, Pavlina Bechrakis, The Quick Brown Fox, BillyGee Atelier, RTMONE, Nadia Stasinou, jola818, SOBER5083R, A.telio Art Studio by Anastasia Dask, TAXIS [Dimitris Trimintzios], Pro Heroes 015, Ilias Kontonikolas, Ioanna Zemperligkou, spray.bike, SNER ONE. Dark side tattoo society: TAM DSTS, OSNE DSTS, SUB DSTS, RAPID DSTS, DAIMON DSTS, PANAGIOTIS DSTS, JORDAN DSTS, NIK DSTS, FILIPPOS DSTS, MANOLIS DSTS, MRFRENCH DSTS



Με την ευγενική υποστήριξη των:

I am Art Athens, Savvy Partners, Dark Side Tattoo Society, 33 Brewing Company.