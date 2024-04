Ζευγάρι εγκατάλειψε τη δουλειά του για να μείνει σε ιστιοπλοϊκό στην Ελλάδα (vid)

Ένα ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι και τη βαρετή ζωή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει στην Ελλάδα μέσα σε σκάφος.

Σε μια τολμηρή κίνηση μακριά από τη φασαρία της παραδοσιακής ζωής, ένα ζευγάρι Βρετανών, η Laura και ο Ross Colledge, ξεκίνησαν ένα μεταμορφωτικό ταξίδι, ανταλλάσσοντας τις ταραχώδεις δουλειές τους με μια νομαδική ζωή πάνω σε ένα γιοτ που βρίσκεται στα γαλήνια νερά της Ελλάδας. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αναζήτηση για σύνδεση και περιπέτεια έχει εξελιχθεί σε έναν τρόπο ζωής.

Η απόφαση τους τροφοδοτήθηκε από μια αίσθηση αποσύνδεσης. Η Laura και ο Ross βρέθηκαν παγιδευμένοι στη δίνη μιας απαιτητικής δουλειάς, με ελάχιστο χρόνο να περισσεύει ο ένας για τον άλλον και τα παιδιά τους. Ανησυχώντας ότι η οικογένειά τους απομακρυνόταν, λαχταρούσαν έναν πιο βαθύ και ουσιαστικό τρόπο ζωής.

Ο Ross, παλεύοντας με ένα απαιτητικό πρόγραμμα εργασίας που τον κρατούσε μακριά από το σπίτι για πολλές ώρες, παραπονιόταν για τις πολύτιμες στιγμές που χάνονταν καθώς τα παιδιά του μεγάλωναν. Αποφασισμένοι να ανακτήσουν τους οικογενειακούς τους δεσμούς και να προσφέρουν στους γιους τους μια πιο πλούσια, πιο βιωματική ανατροφή, οι γονείς ξεκίνησαν μια τολμηρή οδύσσεια.

We quit the 9-to-5 grind to live on a $125K yacht in Greece with our kids — it’s a dream come true https://t.co/JgCzO2Bqej pic.twitter.com/gYaHQL73vz