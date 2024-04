Το eFootball της Konami ξεπέρασε τα 750 εκατ. downloads και το γιορτάζει (vid)

Δείτε πως γιορτάζει η Konami την επιτυχία του eFootball

To eFootball, η μετεξέλιξη του PES από την Konami, φαίνεται πως δεν έχει εξαφανιστεί από το χάρτη.

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε πως ο τίτλος της κατάφερε να ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια downloads σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στον Απρίλιο, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 700 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο.

Η Konami γιορτάζει αυτήν την επιτυχία με μια καμπάνια 3 εβδομάδων με δώρα και αντικείμενα για τους παίκτες.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τρεις Epic κάρτες του Lionel Messi, κάθε μία με μια ξεχωριστή στιγμή του ανά τα χρόνια.

Έτσι, μέχρι και τις 16 Μαϊου, η εταιρεία του game θα προσφέρει σε όσους συνδεθούν δώρα αξίας 70 eFootball Coins, 7 position training programs και 7 skill training programs.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κερδίσουν ακόμη μια δωρεάν Barcelona Highlight κάρτα του Lewandowski, ενώ θα υπάρχουν δώρα και από παίκτες της Inter Milan.

Όσοι, δε, ολοκληρώσουν συγκεκριμένα Campaign Achievements, θα μπορούν να κερδίσουν έως και 360 χιλιάδες GP, 250 eFootball coins, 102 χιλιάδες Epx, πέντε skill programs και 3 Highlight: European Clubs Chance Deals.

Τέλος, μέχρι τις 6 Ιουνίου, οι τιμές των eFootball coins μειώνονται και υπάρχει 50% έκπτωση για τα Value και Premium Match Passes.

Leo #Messi#eFootball



We caught up with our ambassador to get the lowdown on of his finest days in club and international football



These iconic Messi moments are being celebrated in-game this week, with 3 special Big Time cards up for grabs for your Dream Team! pic.twitter.com/PzkO9nJEJb