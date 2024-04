Το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο: Η αστρονομική τιμή πώλησης

Στο εκτεταμένο κτήμα υπάρχουν 36 κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός χαμάμ, ενός κομμωτηρίου, 50 στάβλων και κατοικιών για το προσωπικό, προσφέροντας απαράμιλλη άνεση και ευκολία στους απαιτητικούς κατοίκους του.

Στη σφαίρα των πολυτελών ακινήτων, όπου η χλιδή δεν γνωρίζει όρια, ένα παλάτι κοντά στο Παρίσι αναδείχθηκε ως ένα από τα ακριβότερα σπίτια στον κόσμο, διαθέτοντας μια εντυπωσιακή τιμή 425 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τι κάνει αυτό το αξιοσημείωτο κτήμα να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα; Δεν είναι απλώς μια έπαυλη, είναι ένα παλάτι με ιστορία αιώνων συνυφασμένη με το μεγαλείο του.

Φωλιασμένο έξω από το Παρίσι, αυτό το μεγαλοπρεπές κάστρο έχει φιλοξενήσει αξιόλογους ιδιοκτήτες, όπως ένα μέλος της οικογένειας Rothschild και έναν βασιλιά του Μαρόκου. Χρονολογείται από το 1100, η ιδιοκτησία έχει εξελιχθεί από ένα μεσαιωνικό οχυρό γνωστό ως κάστρο Armainvilliers σε ένα σύγχρονο θαύμα που εκτείνεται σε σχεδόν 2.500 στρέμματα.

Αρχικά κατασκευάστηκε τον Μεσαίωνα, το κάστρο υπέστη μερική καταστροφή κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, προτού υποστεί μια θαυμάσια αποκατάσταση στα μέσα της δεκαετίας του 1800. Το 1877, έπεσε στα χέρια του Edmond de Rothschild, ο οποίος μετέτρεψε το κτήμα σε ένα εκτεταμένο αριστούργημα, επεκτείνοντας τους χώρους από μόλις 620 στρέμματα σε πάνω από 9.700 στρέμματα εκπληκτικής ομορφιάς.

Μετά τη θητεία του Edmond, το κτήμα πέρασε από γενιές της οικογένειας Rothschild, πριν τραβήξει το βλέμμα του αείμνηστου Hassan II, του βασιλιά του Μαρόκου, τη δεκαετία του 1980. Υπό την ιδιοκτησία του, το κτήμα άνθισε, διαθέτοντας πολυτελείς ανέσεις και εξαιρετικές μαροκινές πινελιές σχεδιασμού.

Το 2008, το κάστρο άλλαξε και πάλι χέρια, αυτή τη φορά σε έναν άγνωστο ιδιοκτήτη από τη Μέση Ανατολή, έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, παρά την ένδοξη ιστορία του και την απαράμιλλη πολυτέλεια, το κτήμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητο, αποτελώντας σιωπηλό μάρτυρα αιώνων μεγαλοπρέπειας.

Σήμερα, το Chateau d'Armainvilliers στέκεται ως απόδειξη μεγαλοπρέπειας και εκλέπτυνσης, διαθέτοντας όχι λιγότερα από 100 δωμάτια, τρεις ανελκυστήρες και 17 πολυτελείς σουίτες υπνοδωματίων. Στοιχεία σχεδιασμού εμπνευσμένα από το Μαρόκο κοσμούν τους εσωτερικούς χώρους, από περίτεχνα μοτίβα στην οροφή μέχρι διακοσμητικά φωτιστικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα διαχρονικής κομψότητας.

This French castle is whisper-listed for $425M — and could be the world’s priciest home ever sold https://t.co/9DK64GCwb3 pic.twitter.com/3eiCyFc6D0