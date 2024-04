«Η Αθήνα μετατράπηκε σε αποικία του Άρη και στη Φινλανδία χιονίζει»: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη (vid)

Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης απασχόλησε τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που σχολίασαν τις εικόνες από την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της χώρας, που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Μια μαγευτική κιτρινοπορτοκαλί ομίχλη, που μεταφέρθηκε από την έρημο Σαχάρα, έχει τυλίξει τμήματα της Ελλάδας με ένα αιθέριο πέπλο, προκαλώντας δέος αλλά και ανησυχία στους κατοίκους της. Η ελληνική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες διευκόλυναν τη μετακίνηση σωματιδίων σκόνης από την Αφρική, με αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές της χώρας.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο απεικόνιζαν τους Αθηναίους να παρακολουθούν το θέαμα, με ορισμένους να αποτυπώνουν τις σουρεαλιστικές σκηνές από τους λόφους που βρίσκονται πάνω από την πρωτεύουσα. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από στιγμιότυπα της ζωντανής πορτοκαλί απόχρωσης που τύλιξε την πόλη.

Αν και το φαινόμενο της σκόνης δεν είναι ασυνήθιστο στην περιοχή, φέρνει μαζί του προκλήσεις για την ποιότητα του αέρα και την υγεία του αναπνευστικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις προς το κοινό. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν προκύψει και στη γειτονική Κύπρο, όπου η εισροή σκόνης έχει ρίξει στάχτη στα μάτια του ουρανού, μειώνοντας την ορατότητα και θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα του αέρα.

Οι δορυφορικές εικόνες της NASA αποτύπωσαν την έκταση της σκόνης, απεικονίζοντας τις επιπτώσεις της στην Κύπρο και την Ελλάδα. Παρά τις προβλέψεις που προβλέπουν σταδιακή μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης, το φάντασμα των επιπτώσεών της παραμένει, υπενθυμίζοντας στους κατοίκους τη διασύνδεση των παγκόσμιων καιρικών συνθηκών.

Εν τω μεταξύ, σε μια αντιπαράθεση των κλιμάτων, η Φινλανδία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν απροσδόκητο κατακλυσμό χιονιού στα τέλη Απριλίου. Ασυνήθιστα πυκνές χιονοπτώσεις έχουν καλύψει τις νότιες περιοχές της χώρας, διακόπτοντας τις δημόσιες συγκοινωνίες και προκαλώντας διαταραχές στην πρωτεύουσα Ελσίνκι.

Ο «φρικτός καιρός του Απριλίου» στη Φινλανδία άφησε άναυδους τους κατοίκους, με ορισμένες περιοχές να δέχονται πάνω από 20 εκατοστά χιονιού, σύμφωνα με αναφορές του φινλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα YLE. Η απρόβλεπτη χιονόπτωση παρέλυσε τα δίκτυα μεταφορών, καθηλώνοντας τα τραμ και καθυστερώντας τα δρομολόγια των λεωφορείων και του μετρό.

Φωτογραφίες που αποτυπώνουν το χειμωνιάτικο σκηνικό στο Ελσίνκι απεικονίζουν τους κατοίκους να περιηγούνται μέσα από παχιά στρώματα χιονιού, θυμίζοντας σκηνές από τα μέσα του χειμώνα. Συνεργεία συντήρησης έχουν αναπτυχθεί για τον καθαρισμό των δρόμων και των ηλεκτρικών γραμμών, ενώ οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι προσεκτικοί και υπομονετικοί με τις δύσκολες συνθήκες.