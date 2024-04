Οδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ αλλά δεν είχε πιει ούτε σταγόνα: Το σπάνιο σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας

Η υπόθεση, η οποία έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή, ρίχνει φως σε ένα ελάχιστα γνωστό ιατρικό φαινόμενο που μπορεί να έχει σημαντικές νομικές επιπτώσεις.

Σε μια παράξενη τροπή των γεγονότων, ένας Βέλγος αθωώθηκε από τις κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού αποκαλύφθηκε ότι το σώμα του παράγει το δικό του αλκοόλ, μια σπάνια κατάσταση γνωστή ως σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας (ABS).

Ο ανώνυμος άνδρας τέθηκε για πρώτη φορά υπό εξέταση όταν τον σταμάτησε η αστυνομία σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρά το γεγονός ότι επέμενε ότι δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ, οι έλεγχοι αλκοτέστ αποκάλυψαν επίπεδα αλκοόλ στο αίμα που ήταν τέσσερις φορές υψηλότερα από το νόμιμο όριο στο Βέλγιο. Οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του περί αθωότητάς του προκάλεσαν περαιτέρω έρευνα σχετικά με την ασυνήθιστη κατάστασή του.

Το σύνδρομο αυτόματης ζυθοποιίας, που αναφέρεται επίσης ως σύνδρομο ζύμωσης του εντέρου ή ενδογενής ζύμωση αιθανόλης, είναι μια σπάνια διαταραχή κατά την οποία ο οργανισμός μετατρέπει τα ζαχαρούχα και αμυλούχα τρόφιμα σε αλκοόλ. Αυτή η μεταβολική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα, χωρίς το άτομο να καταναλώνει στην πραγματικότητα αλκοολούχα ποτά, καθιστώντας τη διάγνωση αυτή αινιγματική τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

Η σπανιότητα του ABS, σε συνδυασμό με τα μη ειδικά συμπτώματά του, έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη διάγνωση ή την απόρριψη των αιτημάτων των ασθενών. .

