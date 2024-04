Οι τροφές που περιέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό πλαστικού: Ούτε οι χορτοφάγοι είναι ασφαλείς (vid)

Αυτοί οι μικροσκοπικοί εισβολείς, αόρατοι με γυμνό μάτι, έχουν διεισδύσει στην τροφική μας αλυσίδα, αποτελώντας ύπουλη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική ακεραιότητα.

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από ευκολία και κατανάλωση, ένας σιωπηλός εισβολέας παραμονεύει μέσα στην πιο αγαπημένη μας τροφή, το πλαστικό. Αυτό που κάποτε χαιρετίστηκε ως θαυματουργό υλικό έχει πλέον διεισδύσει σε κάθε γωνιά της ζωής μας, από τον αέρα που αναπνέουμε μέχρι τα τρόφιμα που τρώμε, αφήνοντας στο πέρασμά του ένα ίχνος μικροσκοπικών θραυσμάτων.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2024 προκάλεσε σοκ στην επιστημονική κοινότητα, αποκαλύπτοντας ότι ένα εντυπωσιακό 90% των δειγμάτων ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών βρέθηκαν θετικά για μικροπλαστικά, μικροσκοπικά σωματίδια με διαστάσεις μικρότερες από 5 χιλιοστά. Αυτοί οι μικροσκοπικοί εισβολείς, αόρατοι με γυμνό μάτι, έχουν διεισδύσει στην τροφική μας αλυσίδα, αποτελώντας ύπουλη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική ακεραιότητα.

