Βιολόγος εξηγεί γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να επιθυμούν την επιμήκυνση της ζωής τους

Ένας βιολόγος εξήγησε μερικά από τα ζητήματα που θα προέκυπταν αν οι άνθρωποι ζούσαν περισσότερο και σε πολλούς δεν άρεσε αυτή η ιδέα

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους, αλλά και ολόκληρες κοινωνίες που ήθελαν να ζήσουν περισσότερο, να αποκτήσουν την αθανασία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τον θάνατο.

Αλλά ο βιολόγος Venki Ramakrishnan εξήγησε γιατί οι υπεραιωνόβιοι άνθρωποι θα άλλαζαν δραστικά την κοινωνία και όχι απαραίτητα προς το καλύτερο.

Μιλώντας στο ABC News για να προωθήσει το νέο του βιβλίο "Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality" (Γιατί πεθαίνουμε: Η νέα επιστήμη της γήρανσης και η αναζήτηση της αθανασίας), ο Ramakrishnan εξήγησε πώς γερνάει το σώμα μας και γιατί η επιμήκυνση της μέσης ανθρώπινης ζωής μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στο τέλος.

Με απλοϊκούς όρους ανέφερε ότι η γήρανση είναι ουσιαστικά η συσσώρευση βλαβών που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, αλλά λόγω της τρομερής εξέλιξης της ιατρικής και της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να επιδιορθώνουμε τακτικά αυτές τις βλάβες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Linsey Davis του ABC, ο Ramakrishnan απέρριψε την ιδέα ότι οι άνθρωποι που ζουν για εκατοντάδες χρόνια θα ήταν κάτι σαν ουτοπία από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Νομίζω ότι μια κοινωνία όπου όλοι θα ζούσαν επ' αόριστον ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε εκατοντάδες χρόνια, θα ήταν μια πολύ διαφορετική κοινωνία", είπε.

"Θα ήταν αρκετά στάσιμη, θα ήταν η ίδια ομάδα ανθρώπων που θα ζούσε όλο και περισσότερο.

"Δεν θα είχαμε αυτή την εναλλαγή μεταξύ των γενεών, ίσως νέες ιδέες, τέτοια πράγματα.

"Αυτό είναι ακόμα στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, νομίζω ότι η βιολογία εξετάζει τα αίτια της γήρανσης και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες από αυτές τις αιτίες. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εστίασης είναι το πώς θα ζήσουμε υγιώς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή όλες οι ανεπτυγμένες κοινωνίες ζουν όλο και περισσότερο" σημείωσε.