Η ομάδα G7 καταδικάζει απερίφραστα την εκτόξευση ντρόουν και πυραύλων από το Ιράν και επαναλαμβάνει τη πλήρη υποστήριξή της στην ασφάλεια του Ισραήλ

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των G7 που καλέστηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ εναντίον του Ισραήλ.

Σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής προεδρία της ομάδας της G7, αναφέρεται ότι «στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης "οι ηγέτες υιοθέτησαν κοινή δήλωση, στην οποία καταδικάζεται απερίφραστα η εκτόξευση ντρόουν και πυραύλων από το Ιράν και επαναλαμβάνεται η πλήρης υποστήριξη στη ασφάλειαςτου Ισραήλ"».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «οι χώρες της ομάδας της G7 υπογράμμισαν την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και κάλεσαν τα εμπλεκόμενα μέρη να μην προχωρήσουν σε κινήσεις που θα είχαν ως στόχο την αύξηση της έντασης στην όλη περιοχή».

Today, we, the G7 Leaders, condemned Iran's unprecedented attack against Israel in the strongest terms.



We express our solidarity and support to the people of Israel.



And reaffirm our commitment towards its security.



We'll continue to work to stabilize the situation. pic.twitter.com/yCD1PHH2JN