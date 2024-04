Πονοκέφαλος για τον Gordon Ramsay: «Επαγγελματίες καταληψίες» εισέβαλαν στην παμπ του διάσημου σεφ (vid)

Αυτοί οι καταληψίες όχι μόνο έχουν βολευτεί στο σπίτι τους αλλά έχουν χρησιμοποιήσει και τις ίδιες τις συσκευές κουζίνας του Ramsay για να οχυρώσουν τη θέση τους μέσα στις εγκαταστάσεις.

Ο διάσημος σεφ Gordon Ramsay, γνωστός για τη σχολαστική προσέγγισή του στη διαχείριση των εστιατορίων, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απροσδόκητη πρόκληση σε ένα από τα καταστήματά του στο Λονδίνο. Πρόσφατες αναφορές αποκαλύπτουν ότι στην παμπ του Ramsay, το York & Albany, έχει εισχωρήσει μια ομάδα καταληψιών, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε κάτι που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως «απόλυτο εφιαλτικό σενάριο».

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η Sun απεικονίζουν το ανησυχητικό σκηνικό μέσα στην παμπ, με άτομα που περιγράφονται ως «επαγγελματίες καταληψίες» να έχουν εγκατασταθεί μέσα στο πολυτελές περιβάλλον. Αυτοί οι καταληψίες όχι μόνο έχουν βολευτεί στο σπίτι τους αλλά έχουν χρησιμοποιήσει και τις ίδιες τις συσκευές κουζίνας του Ramsay για να οχυρώσουν τη θέση τους μέσα στις εγκαταστάσεις.

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα καταγράφει ένα άτομο να ξαπλώνει σε έναν δερμάτινο καναπέ, περιτριγυρισμένο από προσωπικά αντικείμενα και συντρίμμια διασκορπισμένα στο πάτωμα. Μπουκάλια κρασιού βρίσκονται στο πάτωμα, αποτελώντας μια έντονη αντίθεση με την άψογη ατμόσφαιρα του καταστήματος. Ο κάποτε κομψός χώρος του μπαρ, που καυχιόταν για τα φρέσκα λουλούδια και τα κοκτέιλ υψηλής ποιότητας, φέρει τώρα τα σημάδια της εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην κατάσταση, η παμπ βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς ο Ramsay οριστικοποιούσε μια νέα συμφωνία μίσθωσης με υποψήφιους συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια αυτής της ευάλωτης φάσης οι καταληψίες κατάφεραν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας και να αποκτήσουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. Οι θρασύτατες ενέργειές τους έχουν έκτοτε κλιμακωθεί, με τις αναφορές να αναφέρουν ότι έχουν αναλάβει να δηλώνουν ανοιχτά την παμπ ως τη νέα τους κατοικία, προς μεγάλη απογοήτευση των κατοίκων της περιοχής.

Αν και ο Ramsay δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημοσίως για το περιστατικό, αναμφίβολα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον ίδιο και την ομάδα του.