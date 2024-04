Τραυματίστηκαν δημοσιογράφοι τουρκικού καναλιού από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα: H στιγμή της επίθεσης (vid)

ραυματίστηκε ο κάμεραμαν τουρκικού τηλεοπτικού συνεργείου από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Συνεργείο της αραβόφωνης υπηρεσίας TRT Arabic του δημόσιου τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου χτυπήθηκε από βομβαρδισμό του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, υποστηρίζει ότι «οι εσκεμμένες στοχοποιήσεις δημοσιογράφων από το κατοχικό Ισραήλ συνεχίζονται αμείωτα».

Σύμφωνα με τον Αλτούν, το όχημα του συνεργείου του TRT Arabic, το οποίο προετοιμαζόταν για μετάδοση από τον καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Γάζα, δέχθηκε αεροπορική επίθεση τον ισραηλινό στρατό. Ο Σάμι Σαχάντα, ο οποίος εργάζεται ως ανεξάρτητος καμεραμάν, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο χειρουργείο, ενώ ο δημοσιογράφος του TRT Arabi, Σάμι Μπερχούμ, διέφυγε χωρίς τραύματα.

«Καταδικάζουμε αυτή την ειδεχθή επίθεση. Πρόκειται για τρομοκρατία. Αυτή η τρομοκρατία πρέπει να σταματήσει και ο δυτικός κόσμος πρέπει να αντιταχθεί άμεσα σε αυτή τη θηριωδία. Το Ισραήλ, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι σφαγές που διαπράττει, στοχοποιεί τους δημοσιογράφους και επιτίθεται στην ελευθερία του Τύπου» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Al Jazeera captured the moment when an Israeli tank fired on the TRT Arabi team and others in Nuseirat refugee camp, central Gaza. TRT Arabi cameraman Sami Shehadeh had to have his leg amputated pic.twitter.com/VyyV3Yvj2e