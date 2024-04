Έξαλλοι οι χρήστες του διαδικτύου: Κυνηγός κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές ενός λύκου και μετά τον πυροβόλησε (vid)

Η ανάλγητη μεταχείριση του λύκου αναδεικνύει ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-άγριας ζωής και τις ηθικές ευθύνες που ενυπάρχουν στις προσπάθειες διατήρησης.

Συγκλονιστικά πλάνα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν τις οδυνηρές τελευταίες στιγμές ενός λύκου στο Ουαϊόμινγκ, καθώς ένας κυνηγός τον μετέφερε σε ένα μπαρ πριν τον πυροβολήσει θανάσιμα στο πάρκινγκ. Το ανησυχητικό βίντεο, που εξασφάλισε η Cowboy State Daily από το Wyoming Game & Fish Department, αποκαλύπτει την τραγική μοίρα του πλάσματος.

Στα πλάνα, ο λύκος, σύμβολο της άγριας φύσης και της ελευθερίας, φαίνεται περιορισμένος με φίμωτρο στο πρόσωπό του και κολάρο στο λαιμό του, περιορισμένος σε μια γωνιά του μπαρ. Η αιχμαλωσία και η αγωνία του ζώου είναι αισθητή, προκαλώντας την οργή και τη θλίψη των θεατών που παρακολουθούν την κατάστασή του.

Τα νέα αυτά βίντεο ήρθαν στην επιφάνεια μετά από ένα προηγούμενο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ο Cody Roberts, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τον λύκο στις 29 Φεβρουαρίου. Ο λύκος, ήδη τραυματισμένος και ευάλωτος, υποβλήθηκε σε περαιτέρω βασανιστήρια καθώς βρισκόταν αβοήθητος στο μπαρ, με τις κινήσεις του να περιορίζονται από το περιοριστικό φίμωτρο.

Σε ένα απόσπασμα, ο λύκος παρατηρείται να κείτεται ακίνητος, με τα μάτια του να ανοιγοκλείνουν αργά, ενώ φωνές στο βάθος σχολιάζουν την κατάστασή του. Ένα άλλο τμήμα δείχνει το ζώο να συσπάται στο πάτωμα, μια έντονη αντίθεση με το φυσικό του περιβάλλον και τη συμπεριφορά του.

Horrifying footage shows wolf’s final moments as it was paraded around bar by callous hunter before it was shot dead https://t.co/cgXv2XwsOJ pic.twitter.com/ywhwVBrirZ