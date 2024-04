Δισεκατομμυριούχος στο Βιετνάμ καταδικάστηκε σε θανατική ποινή: «Έφαγε» το 3% του ΑΕΠ

Η αυστηρότητα της ποινής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της θανατικής ποινής, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διαπράχθηκαν.

Σε μια ετυμηγορία-ορόσημο, που είχε αντίκτυπο σε ολόκληρο το Βιετνάμ και όχι μόνο, η Truong My Lan, πρόεδρος του μεγάλου εργολάβου Van Thinh Phat, καταδικάστηκε σε θάνατο την Πέμπτη (11/4). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις διαφθοράς στην ιστορία, με εκτιμώμενη ζημία 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποδίδεται στις πράξεις της Lan. Η ομάδα των τριών ενόρκων και των δύο δικαστών απέρριψε ομόφωνα όλα τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, καθιστώντας την Lan υπεύθυνη για την εξαπάτηση μετρητών από την Saigon Commercial Bank (SCB) επί μία δεκαετία.

«Οι ενέργειες της κατηγορουμένης διέβρωσαν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην ηγεσία του (κομμουνιστικού) κόμματος και του κράτους», ανέφερε η ετυμηγορία που εκδόθηκε στη δίκη στη Χο Τσι Μινχ, το νότιο επιχειρηματικό κέντρο του Βιετνάμ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η Λαν αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες, μεταθέτοντας τις ευθύνες στους υφισταμένους της. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων επί πέντε εβδομάδες, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σοκαριστικά, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι οι συνολικές ζημιές που προκλήθηκαν από την απάτη ανέρχονται πλέον στο ιλιγγιώδες ποσό των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί με το έξι τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας το 2023.

Η αυστηρότητα της ποινής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής της θανατικής ποινής, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διαπράχθηκαν. Μια τόσο αυστηρή τιμωρία είναι σπάνια, ακόμη και σε περιπτώσεις διαφθοράς υψηλού προφίλ.

Η καταδίκη της Λαν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εθνικής πάταξης της διαφθοράς που έχει παγιδεύσει πολυάριθμους αξιωματούχους και μέλη της επιχειρηματικής ελίτ του Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια. Οι συνέπειες των πράξεών της εκτείνονται πολύ πέρα από την προσωπική της σφαίρα, επηρεάζοντας χιλιάδες θύματα και κλονίζοντας τα θεμέλια της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Λαν εξέφρασε τύψεις και απελπισία, παραδεχόμενη: «Στην απελπισία μου, σκέφτηκα τον θάνατο». Τα λόγια της αντικατοπτρίζουν τον βαθύ αντίκτυπο του σκανδάλου, όχι μόνο στη δική της ζωή αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα που επηρεάστηκε από τις πράξεις της.

Η υπόθεση της Lan είναι εμβληματική των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Βιετνάμ καθώς παλεύει με θέματα διαφθοράς και διαφάνειας. Η κλίμακα των εγκλημάτων της, σε συνδυασμό με τη συνενοχή άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, υπογραμμίζει την ανάγκη για συστημική μεταρρύθμιση και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κατά της διαφθοράς.