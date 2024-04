Ο άνθρωπος που έτρεξε σε όλο το μήκος της Αφρικής αποκάλυψε την πιο τρομακτική στιγμή που έζησε κατά τη διάρκεια του άθλου του (vid)

Το έπος του Russ Cook συνεχίζει να εμπνέει και να γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα κατόρθωμα που αποτελεί την επιτομή της αντοχής και της αποφασιστικότητας, ο Russ Cook, ο επονομαζόμενος «The Hardest Geezer», ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό τρέξιμο 352 ημερών που κάλυψε όλο το μήκος της Αφρικής. Ωστόσο, ανάμεσα στους θριάμβους και τις προκλήσεις του εξαντλητικού ταξιδιού του, ο Cook αποκάλυψε με ειλικρίνεια την πιο τρομακτική στιγμή που έζησε.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που αναλογίστηκε την εξαιρετική του Οδύσσεια, ο Cook αφηγήθηκε μια σπαρακτική δοκιμασία που εκτυλίχθηκε στα βάθη του Κονγκό, μία από τις 16 χώρες που διέσχισε κατά τη διάρκεια της επικής του αποστολής των 16.000 χιλιομέτρων. «Φοβήθηκα περισσότερο στο Κονγκό, νόμιζα ότι θα πεθάνω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

'Hardest Geezer' reveals scariest moment from epic run across Africa



Full story ⬇️https://t.co/mt7M06VWem — Sky News (@SkyNews) April 8, 2024

Χαμένος και χωρισμένος από την ομάδα υποστήριξής του για μέρες μέσα στην πυκνή ζούγκλα, η δύσκολη θέση του Cook εντάθηκε μέχρι που τελικά απελευθερώθηκε, χάρη στην παρέμβαση χωρικών οπλισμένων με ματσέτες, οι οποίοι πείστηκαν με πληρωμή.

BREAKING: 'Hardest Geezer' Russ Cook successfully runs the length of Africa https://t.co/wZzWN4sB1I@hardestgeezer



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ljcWndyKhQ April 7, 2024

Οι προκλήσεις δεν τελείωσαν εκεί. Στην Αγκόλα, ο Cook και οι συνεργάτες του αντιμετώπισαν μια επικίνδυνη συνάντηση, όταν τους λήστεψαν υπό την απειλή όπλου και τους αφαίρεσαν τις κάμερες, τα τηλέφωνα και τα διαβατήριά τους. Παρά τις οδυνηρές αυτές εμπειρίες, ο ανθεκτικός 27χρονος επέμεινε, ωθούμενος από την ακλόνητη δέσμευσή του στον σκοπό του.

Κατά τη διάρκεια του αξιοσημείωτου ταξιδιού του, ο Cook, ο οποίος έκανε ποδήλατο με 30 ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών, έχει ήδη συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 700.000 λιρών για φιλανθρωπικές προσπάθειες. Οι προσπάθειές του για τη συγκέντρωση χρημάτων αποσκοπούν στην υποστήριξη μειονεκτούντων νέων που αντιμετωπίζουν αντιξοότητες και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών σε αλγερινά στρατόπεδα προσφύγων.

The Hardest Geezer. The most incredible achievement. 💪



Russ Cook has finally finished his epic challenge, running the length of Africa - the equivalent of 385 marathons - in 352 days.



Simply sensational. 🏃‍♂️ pic.twitter.com/HpqetY7Z0T April 7, 2024

Σκεπτόμενος τα κίνητρά του, ο Cook τόνισε τη βαθιά επίδραση της οικογένειας και τη διαρκή κληρονομιά που ελπίζει να αφήσει πίσω του, ιδίως αν γίνει γονέας. «Θα ήθελα να εμπνευστούν ή να παρακινηθούν περισσότεροι άνθρωποι να ξεκινήσουν να τρέχουν», σημείωσε.

'Was there ever a moment where you thought, I can't carry on.' @edballs



'Nah.' @hardestgeezer



Russ Cook truly deserves the title of THE hardest geezer. pic.twitter.com/bw2rKzP1Kt — Good Morning Britain (@GMB) April 8, 2024

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής σύνδεσης, ο Cook προσέφερε πληροφορίες σχετικά με τις υλικοτεχνικές προκλήσεις του ταξιδιού του, ρίχνοντας φως στις πρακτικές λεπτομέρειες της διατήρησης της υγιεινής σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα. «Δεν έκανα μπάνιο πολύ συχνά», είπε χαριτολογώντας, περιγράφοντας λεπτομερώς τη χρήση ποταμών, λιμνών, λουτρών με κουβάδες, ακόμη και ενός αυτοσχέδιου ντους στο πίσω μέρος ενός 4x4.

Το έπος του Russ Cook συνεχίζει να εμπνέει και να γοητεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο.