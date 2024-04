H Lara Croft ψηφίστηκε ως ο πιο εμβληματικός χαρακτήρας videogame

Η Lara Croft νικήτρια σε ψηφοφορία των BAFTA.

Για τον εορτασμό των 20ων BAFTA Awards και της σχετική εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 11 Απριλίου στο Λονδίνο και το Queen Elizabeth Hall, η Βρετανική Ακαδημία Ταινιών και Τεχνών ανακοίνωσε πως η Lara Croft ψηφίστηκε ως πιο εμβληματικός χαρακτήρας videogame που δημιουργήθηκε ποτέ.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με αρκετές χιλιάδες χρήστες να δηλώνουν συμμετοχή και η πρωταγωνίστρια των Tomb Raider videogames αναδείχτηκε πρώτη, ξεπερνώντας ακόμη και τον Super Mario της Nintendo.

Στην τρίτη θέση κατέληξε -και είναι έκπληξη- ο Agent 47 των Hitman games, ενώ αρκετά ψηλά κατέληξαν και οι Sonic και Pac-Man.

Οι 20 πιο εμβληματικοί χαρακτήρες στα videogames, βάσει της ψηφοφορίας, είναι οι εξής.

Lara Croft, Tomb Raider

Mario, Super Mario

Agent 47, Hitman

Sonic the Hedgehog, Sonic

Sackboy, LittleBigPlanet

Pac-Man, Pac-Man

Link, The Legend of Zelda

Master Chief, HALO

Kratos, God of War

Shadowheart, Baldur’s Gate 3

Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2

Pikachu, Pokémon

Steve, Minecraft

Solid Snake, Metal Gear Solid

Crash Bandicoot, Crash Bandicoot

Cloud Strife, Final Fantasy VII

Astarion, Baldur’s Gate 3

Kazuma Kiryu, Yakuza

Ellie Williams, The Last of Us

Nathan Drake, Uncharted