Lana Rhoades και Michael Porter Jr μίλησαν για τη σκοτεινή πλευρά του πορνό: «Η πιο απροσδόκητη συνέντευξη» (vid)

Η Lana Rhoades, διάσημη ηθοποιός ταινιών ενηλίκων, μίλησε στον παίκτη των Denver Nuggets για τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας πορνό

Ο Michael Porter Jr. είχε μια απρόσμενη καλεσμένη στο τελευταίο του podcast. Η Lana Rhoades κάθισε στον καναπέ του "Curious Mike" και μίλησε στον παίκτη του NBA για τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας πορνό.

«Είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχω κάνει ποτέ», παραδέχτηκε η Lana Rhoades, η οποία αποσύρθηκε από το πορνό το 2022. Η Lana Rhoades δεν απέφυγε ποτέ να κάνει καυστικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων σε podcast. Η πρώην πρωταγωνίστρια ενηλίκων, η οποία στο παρελθόν είχε γίνει πρωτοσέλιδο υποστηρίζοντας ότι το πορνό θα έπρεπε να απαγορευτεί εντελώς, εξέπληξε πολλούς όταν εμφανίστηκε στο "Curious Mike".

I'm not joking Michael Porter Jr. and Lana Rhodes have a podcast https://t.co/HJcUniOQKj pic.twitter.com/SB2oeCYH1u