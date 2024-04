Φρικτός θάνατος για ζευγάρι: Η Ferrari τους έγινε χίλια κομμάτια και τυλίχθηκε στις φλόγες (vid)

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, σηματοδοτώντας το ξαφνικό και τραγικό τέλος στη ζωή δύο ατόμων.

Σε ένα καταστροφικό περιστατικό που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα, ένα μοντέλο και ο φίλος της έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, όταν η Ferrari τους συγκρούστηκε με προστατευτικό κιγκλίδωμα αυτοκινητόδρομου στην Ιταλία και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το supercar αξίας 120 χιλιάδων ευρώ πήγαινε με την εκπληκτική ταχύτητα των 200 χιλιομέτρων την ώρα όταν βρήκε το τραγικό του τέλος, χωρίζοντας στη μέση κατά τη σύγκρουση και αφήνοντας πίσω του μόνο ένα σκηνικό καταστροφής.

Το ζευγάρι, που αναγνωρίστηκε ως η 21χρονη Anna Kraevskaya και ο 40χρονος Hysni Qestaj, γνωστός επαγγελματικά ως Dj Style Q, ανακηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο. Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, σηματοδοτώντας το ξαφνικό και τραγικό τέλος στη ζωή δύο ατόμων, γνωστών για το ότι μοιράζονται τα ταξίδια τους με χιλιάδες followers στο Instagram.

A tragic incident occurred as a 21-year-old Ukrainian model, Anna Kraevskaya, and a 41-year-old man, Hysni Kasta, were driving from Switzerland to Italy. They encountered a serious accident in Piedmont and died. They were driving a Ferrari at a speed of 200 kilometers per hour,… pic.twitter.com/HZ2ABzi5YY