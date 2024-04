Το ταξίδι του Josh Homme των Queens of the Stone Age στον κινηματογράφο και την τηλεόραση (vid)

To Σάββατο 27 Ιουλίου η Αθήνα θα ροκάρει στο Athens Olympic Complex με τον Josh Homme και τους QOTSA, σφραγίζοντας τις μουσικές αναμνήσεις όλων μας, με ένα φεστιβάλ σταθμό στην ιστορία της πόλης.

Ο Josh Homme, γνωστός ως frontman των Queens of the Stone Age και κομβική φιγούρα στη ροκ μουσική σκηνή, δεν έχει αφήσει το ανεξίτηλο το σημάδι του μόνο στη μουσική βιομηχανία. Το πολύπλευρο ταλέντο του αναδείχθηκε τόσο στις αξιόλογες εμφανίσεις του στον κινηματογράφο, όσο και σε αξιομνημόνευτες τηλεοπτικές παρουσίες. Εκεί, είτε υποδύθηκε μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους, είτε συνέθεσε μουσικές που έμειναν χαραγμένες στην ιστορία των τηλεοπτικών παραγωγών.



Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, ο Homme έκανε την πρώτη, αξέχαστη εμφάνιση του το 2012 στο σκληρό αστυνομικό δράμα “End of Watch” σε σκηνοθεσία David Ayer και πρωταγωνιστές τους Jake Gyllenhaal και Michael Peña. Η απόλυτα ρεαλιστική ερμηνεία του ως μοχθηρό μέλος μια αδυσώπητης συμμορίας πρόσθεσε βάθος στην έντονη αφήγηση της ταινίας.

Το 2016 η ψυχή των QOTSA συμμετείχε τόσο στο καστ, όσο και στην σύνθεση του soundtrack μιας παραγωγής που παρότι δεν έγινε ευρέως γνωστή, θεωρείται ήδη ωδή στη ροκ μουσική. Στο “Gutterdämmerung” του Bjorn Tagemose, ο Homme εντάχθηκε σε ένα καστ γεμάτο ροκ σταρς. Iggy Pop, Henry Rollins, Lemmy, Slash, Grace Jones, Nina Hagen συμμετέχουν στο βουβό υβρίδιο που εμπνεύστηκε ο Σουηδός φωτογράφος στην πρώτη του κινηματογραφική απόπειρα. Ο Homme ενσάρκωσε τον χαρακτήρα του αγγελιοφόρου των θεών σε μια εκρηκτική οπτικά και ηχητικά εμπειρία.

Πριν από αυτά, το 2015 ο πολυσχιδής καλλιτέχνης βρέθηκε για ένα επεισόδιο στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς "Toast of London". Ο Homme σε αυτή τη βρετανική κωμωδία, που δημιουργήθηκε από τους Matt Berry και Arthur Mathews, έδειξε την προθυμία του να αγκαλιάσει αντισυμβατικούς ρόλους. Η ερμηνεία του σε μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του, προσέθεσε τα ξεχωριστά στοιχεία του στην ιδιόμορφη γοητεία αυτής της σειράς.

Την ίδια χρονιά, ο δημιουργός των QOTSA έκανε ένα μικρό αλλά αξιομνημόνευτο πέρασμα ως guest σε επεισόδιο της αμερικανικής σειράς "Portlandia". Ο Homme παρουσίασε την κωμική πλευρά του σε αυτή τη σατιρική κωμική σειρά σκετς που δημιουργήθηκε από τους Fred Armisen και Carrie Brownstein. Η γκεστ εμφάνισή του υποδυόμενος τον εαυτό του, ενθουσίασε τους θαυμαστές του με το αυτοσαρκαστικό χιούμορ του.

Τελευταία εμφάνιση του σε πλατό, ήταν το 2019 στο “Historical Roasts”. Την τηλεοπτική απόπειρα του Jeffrey Ross να σατιρίσει ιστορικά γεγονότα, με γνωστούς guest σε ρόλους ιστορικών προσώπων. Ο Josh Homme υποδύθηκε τον Elvis Presley στο τέταρτο επεισόδιο, μιας σειράς που τελικά δεν μακροημέρευσε.

Η λατρεία του Homme για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι τέτοια, που δύσκολα θα αρνηθεί οποιαδήποτε πρόταση για quest ακόμα και ως ο εαυτός του. Από σαχλές κωμωδίες όπως το Hot Rod, το Comedy Bang Bang και το ιδιόμορφο Trailer Park Boys, μέχρι σε επεισόδιο του αείμνηστου Antony Bourdain και το εφηβικό Aqua Teen Hunger Force, τα περάσματα του Homme είναι τόσα, που δύσκολα κάποιος δεν θα γνωρίζει το πρόσωπο του, ακόμα κι αν δεν ακούει τη μουσική του.

Προφανώς, είναι από εκείνους που αδημονεί να συνθέσει ή να επιμεληθεί της μουσικής σε ταινίες και σειρές μεγάλες και μικρές. Από μνημειώδης σειρές όπως Breaking Bad, Sons of Anarchy, Sopranos, Picky Blinders, Entourage μέχρι τα σχεδόν αποτυχημένα Saw, In the Fade, XXX, Blair Witch, Wrong Turn και τα iconic video games όπως το Red Dead Redemption και Need For Speed, ο αστείρευτος ηγέτης των QOTSA, σίγουρα θα φιγουράρει σε αμέτρητα credits.

Τέλος, το 2017, πέρασε και στην πλευρά του παραγωγού. Στο American Valhalla πήρε τους φίλους του Iggy Pop και Antony Bourdain, κάθισε και λίγο πίσω από την κάμερα σκηνοθετώντας μερικές σκηνές, έτσι...για την εμπειρία και προσέφερε την κινηματογραφική πρόταση του.

Η «απόβαση» του Josh Homme στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση επιβεβαιώνουν το πολύπλευρο ταλέντο του. Είτε με την πληθωρική παρουσία του στη σκηνή με τους QOTSA, είτε με αξιομνημόνευτα cameo στην οθόνη, ο Homme συνεχίζει να αιχμαλωτίζει το κοινό με το απαράμιλλο ταλέντο και τη μαγνητική παρουσία του.

