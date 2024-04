Ο νέος 3D χάρτης που μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη σκοτεινή ενέργεια: Τι λένε οι επιστήμονες για το μέλλον του σύμπαντος (vid)

Ο μεγαλύτερος τρισδιάστατος χάρτης του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με περισσότερους από 6 εκατομμύρια γαλαξίες, αποκαλύφθηκε από επιστήμονες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη φύση της σκοτεινής ενέργειας και το μέλλον του σύμπαντος.

Σε ένα μνημειώδες άλμα για την κοσμολογία, οι επιστήμονες αποκάλυψαν τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με πάνω από 6 εκατομμύρια γαλαξίες. Αυτό το απαράμιλλο επίτευγμα, που προέρχεται από δεδομένα που συλλέχθηκαν από το φασματοσκοπικό όργανο σκοτεινής ενέργειας (DESI) στην Αριζόνα, προσφέρει μια βαθιά ματιά στη φύση της σκοτεινής ενέργειας και στο μέλλον του σύμπαντος.

Τριπλασιάζοντας τον αριθμό των γαλαξιών που είχαν χαρτογραφηθεί σε προηγούμενες προσπάθειες, ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει πολυάριθμους γαλαξίες των οποίων οι αποστάσεις μετρήθηκαν για πρώτη φορά. Οι ερευνητές που βρίσκονται πίσω από αυτό το πρωτοποριακό έργο δηλώνουν ότι ο χάρτης τους επιτρέπει να μετρήσουν τον ρυθμό διαστολής του σύμπαντος σε διάφορες εποχές με πρωτοφανή ακρίβεια.

Τα ευρήματά τους επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση της διαστολής του σύμπαντος, προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατανόηση της κοσμικής δυναμικής. Ενδιαφέρον είναι ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επίσης την πιθανότητα ότι η σκοτεινή ενέργεια, η μυστηριώδης απωστική δύναμη που κινεί αυτή τη διαστολή, μπορεί να μην είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου, αμφισβητώντας μακροχρόνιες παραδοχές της κοσμολογικής θεωρίας.

Ο καθηγητής Carlos Frenk από το Πανεπιστήμιο Durham, συν-συγγραφέας της έρευνας, εξήγησε τη σημασία αυτών των ευρημάτων. Αν η σκοτεινή ενέργεια ήταν σταθερή, η μοίρα του σύμπαντος θα ήταν σχετικά απλή: θα διαστέλλεται επ' άπειρον. Ωστόσο, αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι ίσως χρειαστεί να ξεκινήσουμε από το μηδέν, επανεκτιμώντας θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής, την κατανόηση του Big Bang και τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το σύμπαν.

