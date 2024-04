Επιστήμονες προειδοποιούν για τη γρίπη των πτηνών: «Μπορεί να είναι 100 φορές χειρότερη από τον COVID» λένε οι ειδικοί

Τα συμπτώματα του Η5Ν1 στους ανθρώπους είναι παρόμοια με άλλες μορφές γρίπης, που κυμαίνονται από βήχα και πόνους στο σώμα μέχρι πυρετό. Ενώ ορισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν ήπια συμπτώματα, άλλοι κινδυνεύουν να αναπτύξουν σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα πνευμονία

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια πιθανή πανδημία γρίπης των πτηνών που θα μπορούσε να είναι πιο καταστροφική από τον COVID-19. Μετά την ανακάλυψη ενός σπάνιου ανθρώπινου κρούσματος της γρίπης των πτηνών Η5Ν1 στο Τέξας, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας υγειονομικής καταστροφής με επιπτώσεις που θα ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Από τότε που εντοπίστηκε ένα νέο στέλεχος του H5N1 το 2020, ο ιός εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς μεταξύ άγριων πτηνών σε κάθε πολιτεία, εμπορικών πουλερικών και σμηνών που βρίσκονται σε πίσω αυλές. Πρόσφατα, ο ιός έκανε ένα ανησυχητικό άλμα στα θηλαστικά, μολύνοντας κοπάδια βοοειδών σε τέσσερις πολιτείες. Αυτή η ανησυχητική εξέλιξη υπογραμμίστηκε από την ανακοίνωση των ομοσπονδιακών υγειονομικών αρχών ότι ένας εργαζόμενος σε γαλακτοκομείο στο Τέξας προσβλήθηκε από τον ιό, σηματοδοτώντας μια σπάνια περίπτωση μόλυνσης ανθρώπου.

Ο Suresh Kuchipudi, διακεκριμένος ερευνητής της γρίπης των πτηνών με έδρα το Πίτσμπουργκ, εξέφρασε την ανησυχία του σε πρόσφατο πάνελ, τονίζοντας ότι ο ιός H5N1 αποτελεί γνωστή απειλή πανδημίας εδώ και δεκαετίες. «Πλησιάζουμε επικίνδυνα σε μια νέα πανδημία» προειδοποίησε, επισημαίνοντας την ικανότητα του ιού να μολύνει ένα ευρύ φάσμα θηλαστικών ξενιστών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

