Οι θαυμαστές του «Matrix» ανακάλυψαν μια θεωρία συνωμοσίας στη ταινία: Το διαβατήριο του Neo και οι «Δίδυμοι Πύργοι» (vid)

Ενώ οι θεωρητικοί της συνωμοσίας μπορεί να εμβαθύνουν στα βάθη της κερδοσκοπίας, η ευρύτερη γοητεία που ασκεί αυτή η λεπτομέρεια υπογραμμίζει τη διαρκή επίδραση του «The Matrix» στον πολιτισμό και τη φιλοσοφία.

Στην αχανή έκταση του κινηματογράφου, λίγες ταινίες έχουν καταφέρει να υφάνουν μια τόσο περίπλοκη και προκλητική αφήγηση όσο η κλασική ταινία του 1999, «The Matrix». Πέρα από τα πρωτοποριακά οπτικά εφέ και τα φιλοσοφικά υπονοούμενα, φαίνεται ότι η ταινία κρύβει επίσης μια λεπτομέρεια τόσο περίεργη που έχει προκαλέσει ένα μείγμα θεωριών συνωμοσίας και συγκεχυμένων συζητήσεων ανάμεσα σε θαυμαστές και σκεπτικιστές.

Το σημείο της ίντριγκας επικεντρώνεται σε μια φευγαλέα στιγμή της ταινίας, όπου ο Neo, τον οποίο υποδύεται ο Keanu Reeves, ανακρίνεται από τον τρομερό πράκτορα Smith. Πρόκειται για μια σκηνή κομβική για την έκθεσή της, ωστόσο είναι η μικροσκοπική λεπτομέρεια του διαβατηρίου του Neo που έχει τραβήξει την προσοχή των θεατών. Το διαβατήριο, που εμφανίζεται μόνο για λίγο και ανάποδα, φέρει ημερομηνία λήξης την 11η Σεπτεμβρίου 2001, την ίδια μέρα που, δύο χρόνια μετά την προβολή της ταινίας, θα έμενε στην ιστορία λόγω των τραγικών τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Αυτή η ανατριχιαστική σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη. Ένα στιγμιότυπο του διαβατηρίου εμφανίστηκε πρόσφατα στο Reddit, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις και τροφοδοτώντας μια πληθώρα θεωριών σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των πιο παράξενων προτάσεων είναι το ακρωνύμιο «Neo» που σημαίνει «Nine Eleven Orchestrated», μια θεωρία που εκτοξεύεται στη σφαίρα της συνωμοσίας.

Ωστόσο, για τους περισσότερους, η ανακάλυψη αυτής της ημερομηνίας στο «The Matrix» είναι μια στοιχειωτική σύμπτωση, μια «δυσλειτουργία» στο κινηματογραφικό matrix που ευθυγραμμίζει μια φανταστική αφήγηση με μια πραγματική καταστροφή. Αυτή η λεπτομέρεια έχει οδηγήσει σε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα βαθύτερα θέματα της ταινίας, ιδίως για την έννοια της πραγματικότητας ως κατασκεύασμα, είτε αλγοριθμικό, όπως απεικονίζεται στην ταινία, είτε θεωρητικό, όπως συζητήθηκε από επιστήμονες και φιλοσόφους τα επόμενα χρόνια.

in the movie The matrix, Neo's passport has an expiration date set to 9/11/2001... 😳 pic.twitter.com/1pU239zSMo