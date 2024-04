Το νέο τραγούδι της Μάιλι Σάιρους είναι το «Ι Wanna Be Your Slave» των Maneskin

Άκουσέ τα και πες μας. Είμαστε τρελοί;

Η Μάιλι Σάιρους έβγαλε καινούργιο τραγούδι, το Doctor (Work It Out), και κάτι μας θυμίζει. Ολόιδιο δεν το λες, αλλά θυμίζει σε ενοχλητικό βαθμό το I Wanna Be Your Slave των Maneskin, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

Κάποιοι κακοήθεις τόλμησαν να πουν ότι πρόκειται περί αντιγραφής. Κάποιοι πιο πονηρεμένοι από εμάς, έγραψαν στο X ότι το μόνο που ακούν, είναι το τραγούδι των Ιταλών. Κάποιοι, όχι εμείς.

