Δύο ακόμη δωρεάν παιχνίδια από το PlayStation για τον Απρίλιο

Το PlayStation υποδέχεται άλλα δύο δωρεάν videogames αυτόν το μήνα.

Το PlayStation ανακοίνωσε δύο ακόμη παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν στους καταναλωτές που έχουν κονσόλες του.

Αρχικά, το Tales of Kenzera: Zau έρχεται στο PlayStation Plus από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Το metroidvania αυτό game θα μπει στη συνδρομητική πλατφόρμα της Sony για τα μέλη των πακέτων Extra και Premium στις 23 Απριλίου.

Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και το indie fishing management game Dave the Diver που θα μπει στην υπηρεσία στις 16 Απριλίου. Το Tales of Kenzera: Zau αναπτύσσεται από την Surgent Studios.

Το Dave the Diver κυκλοφόρησε πέρσι για PC πέρσι.

Tales of Kenzera: Zau hits the PlayStation Plus Game Catalog when it launches April 23.



More on the action-exploration adventure: https://t.co/4RCbMazYxg pic.twitter.com/5WbAW6SSvY