Αηδιασμένοι οι τηλεθεατές του BBC: Το ντοκιμαντέρ που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις (vid)

Το πρώτο επεισόδιο αυτής της πολυαναμενόμενης σειράς, που προβλήθηκε στο BBC, έκανε ένα τολμηρό βήμα, γυρίζοντας εξ ολοκλήρου στο σκοτάδι, προσφέροντας μια αφιλτράριστη ματιά στη νυχτερινή ζωή των θηλαστικών. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Η τελευταία σειρά για την άγρια φύση από τον Sir David Attenborough, με τίτλο «Mammals», έκανε πρεμιέρα την Κυριακή (31/3), αφήνοντας τους θεατές σε κατάσταση σοκ και δέους με την ειλικρινή απεικόνιση του φυσικού κόσμου.

Επί πέντε χρόνια, οι φυσιοδίφες αφιέρωσαν τις προσπάθειές τους στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα θηλαστικά προσαρμόζονται στους ταχέως μεταβαλλόμενους βιότοπους. Αυτή η προεργασία άνοιξε το δρόμο για μια σειρά από έξι ντοκιμαντέρ που εμβαθύνουν στη ζωή αυτών των συναρπαστικών πλασμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, παρακολουθώντας την ιστορία τους μέχρι πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, κατά την εποχή των δεινοσαύρων.

Ωστόσο, ήταν μια βίαιη σκηνή που τράβηξε την προσοχή του κοινού και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο X. Σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τους εορτασμούς του Πάσχα, οι θεατές είδαν μια γραφική απεικόνιση ενός κογιότ να καταναλώνει το κεφάλι ενός λαγού. Η αφήγηση του Sir David Attenborough υπογράμμισε τη σκληρή πραγματικότητα της φύσης, δηλώνοντας: «Τα κογιότ δεν ζουν με σκουπίδια, είναι επιδέξιοι κυνηγοί», καθώς οι θεατές παρακολουθούσαν το αρπακτικό σε δράση.

Good on the BBC for ending Easter Sunday with a coyote eating a bunny head. #mammals #bbc March 31, 2024

Το «Mammals» υπόσχεται να είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης, ρίχνοντας φως στην προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα αυτών των πλασμάτων απέναντι στις περιβαλλοντικές αλλαγές και την ανθρώπινη επιρροή. Μέσα από τη συναρπαστική αφήγηση του Sir David Attenborough και την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας για την κινηματογράφηση στο απόλυτο σκοτάδι, οι θεατές καλούνται να επανεξετάσουν την αντίληψή τους για τον φυσικό κόσμο και τους μυριάδες τρόπους με τους οποίους όλα τα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, συνδέονται μεταξύ τους στην ευαίσθητη ισορροπία της ζωής στη Γη.

A coyote ripping the head off an animal 🤢🤢 #mammals — Sian Jasper (@SianJasper) March 31, 2024