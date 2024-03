«Τον πέθαναν»: Έξαλλοι οι Βρετανοί με δημοσίευμα που κάνει λόγο για την κηδεία του βασιλιά Καρόλου

Στους βασιλικούς κύκλους έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η κατάσταση της υγείας του βασιλιά μπορεί να είναι πιο σοβαρή από ό,τι αναγνωρίζεται δημοσίως.

Ένα πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «In Touch» έχει προκαλέσει σοκ στο βρετανικό κοινό με τους ισχυρισμούς ότι ο βασιλιάς Κάρολος πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος και έχει μόνο δύο χρόνια ζωής. Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα σχέδια για την κηδεία του βασιλιά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Η εντυπωσιακή αυτή πληροφορία έρχεται στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Menai Bridge», που περιγράφει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις για την κηδεία του μονάρχη, παρόμοιες με εκείνες της βασίλισσας Ελισάβετ Β', γνωστές ως «Επιχείρηση London Bridge». Μια πηγή δήλωσε στο «In Touch» ότι τέτοιες προετοιμασίες είναι αρκετά συνηθισμένες μεταξύ των βρετανών βασιλικών, αλλά η αναγκαιότητα στην περίπτωση του βασιλιά Καρόλου θεωρείται επείγουσα.

