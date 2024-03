Νοσοκόμα αποκάλυψε τι κάνουν οι άνθρωποι όταν καταλαβαίνουν ότι θα πεθάνουν: «Οι ασθενείς συχνά φωνάζουν τους γονείς τους»

Η νοσοκόμα έχει παρακολουθήσει από πρώτο χέρι τα συναισθηματικά και σωματικά ταξίδια που διανύουν οι ασθενείς καθώς πλησιάζουν στο θάνατο.

Η Maria Sinfield, έμπειρη νοσηλεύτρια σε ξενώνες από το Lancashire της Αγγλίας, μοιράστηκε συγκλονιστικές πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές όσων πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους, αποκαλύπτοντας μια ομοιότητα που ξεπερνά τις ατομικές εμπειρίες. Εργαζόμενη για τη Marie Curie, έναν κορυφαίο φιλανθρωπικό οργανισμό που παρέχει φροντίδα σε ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Η εμπειρία της Sinfield με τον θάνατο του δικού της πατέρα υπογραμμίζει το βαθύ ένστικτο να προσεγγίζουμε τους αγαπημένους μας καθώς πλησιάζει ο θάνατος. «Από πολύ προσωπική άποψη, ήμουν με τον πατέρα μου όταν πέθανε και φώναξε τη μαμά και τον μπαμπά του σαν να ήταν εκεί», δήλωσε στη Daily Mail, υπογραμμίζοντας ένα μοτίβο που έχει παρατηρήσει συχνά στην επαγγελματική της ιδιότητα. Οι ασθενείς συχνά φωνάζουν για τους γονείς τους ή άλλες σημαντικές φιγούρες της ζωής τους, μια απόδειξη της βαθιά ριζωμένης ανάγκης για παρηγοριά και οικειότητα κατά τη διάρκεια μιας τόσο κρίσιμης στιγμής.

