Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall: Αποκαλυπτικό βίντεο από ελικόπτερο

Βίντεο από ψηλά δείχνει εικόνες απόλυτης καταστροφής στο σημείο που έγινε η τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνονται πλάνα από ελικόπτερο που καταγράφουν εικόνες απόλυτης καταστροφής του κτιρίου όπου οι ένοπλοι σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο, βάζοντας φωτιά.

Οι εικόνες δείχνουν ότι το κτίριο που στέγαζε συναυλιακούς χώρους, έχει υποστεί πλήρη καταστροφή.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB