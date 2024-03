Πάνω από 15 videogames κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα για PS4, PS5 και PSVR2

Διαβάστε τα όσα έρχονται στο PS5 μέχρι την Παρασκευή.

Ο Μάρτιος έρχεται με πολλά και σημαντικά videogames για το PS5 και το PSVR2, οπότε οι κάτοχοι της κονσόλας καλά θα κάνουν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Από τις 19 του μήνα είναι ήδη διαθέσιμα τα Hi-Fi Rush (PS5), MLB The Show 24 (PS4, PS5), Mystic Pillars Remastered (PS5) και The Twilight Zone VR (PSVR2).

Στις 20 του μήνα εμφανίστηκαν ακόμη τα Alone in the Dark (PS5), Elasto Mania II (PS4), Master Maker 3D Ultimate (PS4, PS5) και Power of Ten (PS4, PS5).

Από τις 21 του μήνα είναι επίσης διαθέσιμα τα Ambitious Mission (PS4), Ikonei Island: An Earthlock Adventure (PS5, PS4), Krimson (PS5, PS4), Lisa Bundle of Joy (PS5) και Tram Simulator: Urban Transit (PS5).

Τέλος, στις 22 του μήνα κυκλοφορούν τα Dragon's Dogma 2 (PS5), Front Mission 1st Remake (PS5), Rise of the Ronin (PS5) και The Legend of Legacy HD Remastered (PS5, PS4).