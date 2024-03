ΗΠΑ: Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν από την κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την ομιλία του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία του Τσακ Σούμερ, ο οποίος αιφνιδίασε ζητώντας τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ.

Πάνω από το ένα τρίτο των Δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσαν σήμερα τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πιέσει περισσότερο για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, την ώρα που η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να χάνει την υπομονή της απέναντι στον στενό σύμμαχό της, το Ισραήλ.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την ομιλία του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, του Τσακ Σούμερ, ο οποίος αιφνιδίασε ζητώντας τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και επικρίνοντας ανοιχτά την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο απέναντι στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

An Israeli influence operation has been actively targeting Democrat members of Congress in a bid to advance "Israeli interests", including the discrediting of the UN Palestine refugee agency UNRWA, according to reports 👇https://t.co/RFPcmkaWaw