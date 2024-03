Επίσημο trailer για τη σειρά Star Wars: The Acolyte του Disney+

Έρχεται το Star Wars: The Acolyte στο Disney+

Η Disney φέρνει άλλη μια σειρά Star Wars στην πλατφόρμα ροής της και έτσι το Disney+ θα υποδεχτεί στις 4 Ιουνίου το Star Wars: The Acolyte.

H παραγωγή δεν θα έχει μόνο δράση, αλλά θα βασίζεται και στο σενάριο και θα χαρακτηρίζεται και από το μυστήριο γύρω από την κεντρική ιστορία.

Τα γεγονότα της λαμβάνουν χώρα στην εποχή της High Republic, σχεδόν έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace.

Κεντρικός χαρακτήρας είναι μια πρώην Padawan που παίζει η Amandla Stenberg (Everything, Everything και The Hate U Give) και η οποία επανασυνδέεται με τον Jedi Master της (Lee Jung-jae από το Squid Game) για να εξερευνήσουν μαζί μια σειρά από εγκλήματα.

Όσο ψάχνουν ανακαλύπτουν ακόμη περισσότερα και η Disney περιγράφει τη σειρά αρκετά πιο «σκοτεινή» απ’ όσο έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.