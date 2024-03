Πέθανε ο άνθρωπος που ζούσε με σιδερένιο πνεύμονα: Η ασθένεια που τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω (vid)

«Ο άνθρωπος με τον σιδερένιο πνεύμονα» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Πολ Αλεξάντερ, γνωστός στοργικά ως «Πολιομυελίτης Πολ», μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα που πέρασε 70 χρόνια ζώντας μέσα στα όρια ενός σιδερένιου πνεύμονα, απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών.

Το καλοκαίρι του 1952, σε ηλικία μόλις έξι ετών, ο Αλεξάντερ προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα, μια ιογενή ασθένεια που τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω. Η κατάστασή του απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί σε σιδερένιο πνεύμονα σε νοσοκομείο του Τέξας, μια συσκευή που θα τον ακολουθούσε για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτός ο μεταλλικός κύλινδρος, αν και περιοριστικός, δεν περιόρισε τις φιλοδοξίες του ούτε κατέστειλε το πνεύμα του.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Paul Alexander, the man who spent the longest time inside an iron lung.



Paul spent over 70 years of his life confined to the iron lung after being paralyzed by Polio at six years old.https://t.co/fT3hltrmha