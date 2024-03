Ρωσία: Πρόστιμο σε δύο γυναίκες που δημοσίευσαν ένα βίντεο με το φιλί τους

Οι κατηγορούμενες, δύο γυναίκες ηλικίας 19 και 24 ετών, τα ονόματα των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, κρίθηκαν ένοχες βάσει ενός άρθρου κατά της «προπαγάνδας υπέρ των μη παραδοσιακών σχέσεων ή σεξουαλικών προτιμήσεων».

Η ρωσική δικαιοσύνη ανακοίνωσε πως καταδίκασε σε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες φιλήθηκαν μέσα σε ένα εστιατόριο και κατόπιν δημοσίευσαν ένα βίντεο με το φιλί τους, με φόντο την πλήρη καταστολή των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ+ στη χώρα.

Σε αυτό το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι γυναίκες να κάθονται σε ένα τραπέζι και να προσποιούνται πως δέχονται μια πρόταση γάμου, προτού προσφέρουν η μία στην άλλη ένα δακτυλίδι και ανταλλάξουν ένα φιλί.

Οι κατηγορούμενες, δύο γυναίκες ηλικίας 19 και 24 ετών, τα ονόματα των οποίων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, κρίθηκαν ένοχες βάσει ενός άρθρου κατά της «προπαγάνδας υπέρ των μη παραδοσιακών σχέσεων ή σεξουαλικών προτιμήσεων», ανέφερε σήμερα η υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της περιοχής του Κρασνοντάρ (νότια) στο Telegram.

Το δικαστήριο τις καταδίκασε στην καταβολή ενός «διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ρουβλιών η κάθε μία», ήτοι περίπου 500 ευρώ, παρά τη «συγγνώμη» που ζήτησαν νωρίτερα ενώπιον των αστυνομικών.

WOMEN ARRESTED IN RUSSIA FOR 'LGBT PROPAGANDA' AFTER POSTING VIDEO OF THEM KISSING



Due to laws in Russia's banning 'LGBT propaganda,' two young women were arrested in Russia after posting a video of them kissing.

They both made apologies in custody after being told by… pic.twitter.com/epwccVjILa