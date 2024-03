Λωρίδα της Γάζας: «Αυτό το Ραμαζάνι έχει γεύση αίματος»

Οι σκληρές εικόνες που έρχονται τις ημέρες γιορτής από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το βράδυ της Δευτέρας (11/3) ήταν η πρώτη διακοπή της νηστείας του ραμαζανιού αλλά στη Λωρίδα της Γάζας αυτή επισκιάστηκε από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που είναι πλέον στον έκτο μήνα.

Σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου μουσουλμανικού κόσμου, το ραμαζάνι, ο ιερός μήνας νηστείας και προσευχής των πιστών, είναι γιορτή που συνοδεύεται από πλούσια οικογενειακά δείπνα κάθε βράδυ. Όμως στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι δεν έχουν και πολλή διάθεση για γιορτή. «Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει γεύση ραμαζανιού. Έχει μάλλον γεύση αίματος, μιζέριας, χωρισμού και καταπίεσης», είπε η Ουμ Μοχάμεντ Αμπού Ματάρ, καθώς έψηνε ψωμί σε πρόχειρο φούρνο που τροφοδοτούσε με κομμάτια χαρτονιού που μάζεψε εδώ κι εκεί.

«Δεν νιώθουμε τη χαρά του ραμαζανιού, τη χάσαμε επειδή η κατοχή μας εκτόπισε και κατέστρεψε τα σπίτια μας. Κοιτάξτε τον κόσμο που ζει στις σκηνές. Υποφέρουμε πολύ. Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει καμία σχέση με αυτά προηγούμενων ετών», συμπλήρωσε ο Μοχάμαντ αλ Μάσρι, εκτοπισμένος στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ζουν σε σκηνουπόλεις κάπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, βίαια εκτοπισμένοι και πλέον παγιδευμένοι. Πρόκειται για πάνω από τον μισό πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Κάποιες οικογένειες μπόρεσαν να συγκεντρωθούν μπροστά σε πιάτα ρύζι, γαρνιρισμένα με μικρά κομμάτια κρέατος. Αντίθετα στον βορρά, «πάνω από 2.000 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι σε θέση να βρουν τίποτα να φάνε για να διακόψουν τη νηστεία», τόνισε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το υπουργείο κάνει λόγο για θανάτους παιδιών από υποσιτισμό και αφυδάτωση τις τελευταίες ημέρες.

Ramadan has begun in the Gaza Strip with no ceasefire between Israel and Hamas. pic.twitter.com/4sfPPu0J1O