To Google Wallet αποθηκεύει πλέον αυτόματα εισιτήρια ταινιών και κάρτες επιβίβασης

To Google Wallet θα γίνει το απόλυτο εργαλείο σας για τα ταξίδια και την ψυχαγωγία.

Η Google αναβαθμίζει συνεχώς το Google Wallet και οι νεότερες σημειώσεις των αναβαθμίσεων που έρχονται θα σας λύσουν περαιτέρω τα χέρια.

Η Google αναφέρει πως τα εισιτήρια θεαμάτων (πχ. κινηματογράφου και θεάτρου) θα μπαίνουν αυτόματα στο Google Wallet σας με το που γίνει μια αγορά και έρθει το σχετικό αποδεικτικό mail, ενώ κάτι αντίστοιχο θα γίνεται και με εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς που υποστηρίζουν ψηφιακά εισιτήρια.

Ειδικά για τα αεροπορικά εισιτήρια, η Google αναφέρει πως σε πρώτη φάση θα υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που θα το υποστηρίζουν, ενώ αργότερα θα προστεθούν κι άλλες.

