Σε μια εντυπωσιακή ιατρική υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με πλοκή από ταινία παρά με πραγματική ζωή, ένας 52χρονος άνδρας από το Ορλάντο της Φλόριντα, αντιμετώπισε μια συγκλονιστική διάγνωση αφού υπέμεινε μήνες εξουθενωτικών ημικρανιών. Η δοκιμασία του, που περιγράφεται λεπτομερώς στο American Journal of Case Reports, φέρνει στο φως μια σπάνια αλλά σοβαρή συνέπεια της κατανάλωσης προϊόντων χοιρινού κρέατος που δεν έχουν μαγειρευτεί καλά: ένα σκουλήκι στον εγκέφαλό του, που ταυτοποιήθηκε ως αποτέλεσμα μόλυνσης από χοιρινό.

Για τέσσερις βασανιστικούς μήνες, ο άνδρας πάλευε με συνεχείς ημικρανίες, με τα συνήθη φάρμακά του να αποδεικνύονται αναποτελεσματικά απέναντι στον κλιμακούμενο πόνο. Αναζητώντας ανακούφιση, συμβουλεύτηκε τον γενικό ιατρό του, ο οποίος συνέστησε περαιτέρω σαρώσεις για να αποκαλύψει τη βασική αιτία της δυσφορίας του. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά: πολλαπλές κύστεις διάσπαρτες και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του. Δεν επρόκειτο για οποιεσδήποτε κύστεις, αλλά για τις προνύμφες ενός χοιρινού μικροβίου, οι οποίες με κάποιο τρόπο είχαν βρει το δρόμο τους στον εγκεφαλικό ιστό του, προκαλώντας σοβαρό ερεθισμό και φλεγμονή.

