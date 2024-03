Το «Μέγαρο των Σοβιέτ»: Πώς ο πόλεμος σταμάτησε την κατασκευή του μεγαλύτερου κτιρίου στον κόσμο (vid)

Ένα από τα πιο φιλόδοξα κατασκευαστικά έργα της ΕΣΣΔ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ήταν το 1931 όταν η Σοβιετική Ένωση διεξήγαγε διαγωνισμό για την κατασκευή ενός κτηρίου το οποίο θα ονομαζόταν «Το Παλάτι των Σοβιετικών». Σκοπός της σοβιετικής ηγεσίας ήταν να στεγάσει όλες τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Σοβιέτ και να το χρησιμοποιήσει ως ένα μνημείο για τον Λένιν στο πιο κεντρικό σημείο της Μόσχας.

Το παλάτι θα είχε ύψος 415 μέτρα και έτσι θα ξεπερνούσε τα δύο ψηλότερα κτίρια της εποχής: τον Πύργος του Άιφελ και το Empire State Building. Μάλιστα, στην κορυφή του κτηρίου θα υπήρχε και ένα άγαλμα του Λένιν ύψους 92 μέτρων.

Το Παλάτι των Σοβιέτ δεν θα ήταν μόνο το πιο μεγάλο κτήριο στον κόσμο, αλλά επρόκειτο να γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια στον κόσμο. Ο Στάλιν ήθελε ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας, γιγαντοοθόνες τηλεόρασης, αίθουσες πολλαπλών λειτουργιών, καθαρισμό του αέρα και μια σκηνή που μετατρεπόταν σε πισίνα

A thread of monumental buildings that were planned but never realized... 🧵 pic.twitter.com/Zf9cRC3qgh